International

Spania și Olanda se retrag de la Eurovision 2026, în semn de protest față de participarea Israelului

Spania și Olanda se retrag de la Eurovision 2026, în semn de protest față de participarea Israelului
Decizia Spaniei și a Olandei de a nu lua parte la Eurovision 2026 a fost anunțată oficial, cele două state refuzând să participe în competiție după ce Israelul a primit undă verde pentru a concura, potrivit Deadline.

De ce se retrag Spania și Olanda de la Eurovision 2026

Ambele țări se află printre cele care au cerut eliminarea Israelului din concurs, invocând numărul victimelor din Gaza și acuzațiile privind nereguli în procesul de vot. Într-un comunicat, postul olandez Avrotros a transmis că „participarea în circumstanțele actuale este incompatibilă cu valorile publice care sunt esențiale pentru noi”.

La rândul său, televiziunea spaniolă RTVE a subliniat: „Consiliul de administrație al RTVE a convenit în septembrie anul trecut că Spania se va retrage din Eurovision dacă Israelul va participa la concurs”. Instituția a precizat, de asemenea: „Această retragere înseamnă, de asemenea, că RTVE nu va transmite finala Eurovision 2026... și nici semifinalele preliminare”.

Eurovision

Eurovision / sursa foto: dreamstime.com

E posibil ca alte țări să boicoteze Eurovision 2026

Potrivit jurnaliștilor britanici, se anticipează că și alte posturi europene – inclusiv din Irlanda, Slovenia și Islanda – ar putea să urmeze același drum. În aceste condiții, Spania devine prima țară dintre cele „cinci mari” – alături de Franța, Germania, Italia și Marea Britanie – care renunță la participare în contextul ofensivei Israelului în Gaza.

Decizia coincide cu publicarea concluziilor unei comisii de anchetă a ONU, care a afirmat că Israel comite genocid în Gaza. În trecut, Slovenia, Irlanda și Țările de Jos au adoptat poziții similare în raport cu concursul.

Postul public olandez AVROTROS a punctat că „Concursul Eurovision a fost fondat în 1956 pentru a aduce oamenii împreună după o perioadă de diviziuni profunde și război. De la înființarea sa, muzica a fost în centrul concursului ca forță unificatoare, având ca valori fundamentale pacea, egalitatea și respectul”. Instituția a adăugat că „nu mai poate justifica participarea Israelului în situația actuală, având în vedere suferința umană continuă și severă din Gaza”.

Contextul ediției din 2026 și consultările EBU

Următoarea ediție Eurovision va avea loc la Viena, în luna mai, evenimentul fiind urmărit anual de peste 160 de milioane de telespectatori. Rusia a fost exclusă în 2022 după invadarea Ucrainei, în timp ce Israelul a continuat să participe în ultimii doi ani, în pofida criticilor internaționale legate de acțiunile sale din Gaza.

EBU a inițiat în iulie un proces de consultare cu cele 37 de posturi participante în anul precedent, în urma unei reuniuni găzduite de BBC la Londra, pentru a discuta divergențele privind prezența Israelului în competiția din 2026. De regulă, televiziunile anunță până în octombrie dacă vor lua parte la concurs, însă în acest an termenul a fost extins până în decembrie, oferind posibilitatea unor decizii întârziate de retragere.

