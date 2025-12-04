Netanyahu a anunțat că va trimite un reprezentant la întâlnirea din Liban

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat, miercuri, că va trimite un reprezentant la întâlnirea cu reprezentanţi ai conducerii economice şi politice a Libanului, fiind „primă încercare de a stabili o bază a unor relaţii de cooperare economică între Israel şi Liban”, potrivit unui comunicat de presă emis de biroul său.

Potrivit sursei menționate anterior, șeful Guvernului israelian „l-a însărcinat pe directorul interimar al Consiliului de Securitate Naţională să trimită un reprezentant, din partea sa, la o reuniune cu oficiali guvernamentali şi economici în Liban”.

Guvernul nu menționează data la care va avea loc întâlnirea. Anunțul vine după vizita la Ierusalim a trimisei Statelor Unite, Morgan Ortagus, în condițiile în care tensiunile dintre Israel și Liban sunt tot mai mari.

Libanul a anunțat miercuri că, la solicitarea Statelor Unite, un civil va conduce delegația. „Preşedintele (libanez) Joseph Aoun a descis să-l însărcineze pe fostul ambasador Simon Karam să prezideze delegaţia libaneză la reuniunile Mecanismului”, a anunţat purtătorarea de cuvânt a preşedinţiei libaneze, Najat Charafeddine.

Armata israeliană și-a intensificat, săptămâna trecută, atacurile în sudul Libanului, vizând ceea ce a descris drept membri ai Hezbollah, după ce a acuzat mișcarea islamistă că a încălcat armistițiul.

„Nu vom permite nicio ameninţare la adresa locuitorilor din nordul (Israelului), iar o presiune maximă va continua să fie exercitată şi chiar intensificată. Nu va fi linişte în Liban fără să fie securitate în Israel”, anunța, acum o săptămână, ministrul israelian al Apărării Israel Katz.

El prezenta drept probă a acestor amenințări „eliminarea”, cu câteva zile înainte, la Beirut, a comandantului militar al Hezbollah, Haitham Ali Tabatabai.

Liderul Hezbollah, Naim Qassem, anunța miercurea trecută că mișcarea își rezervă „dreptul de a răspunde” acestui asasinat la momentul pe care îl va considera potrivit.

„Inamicul israelian şi cei care sunt cu el să interpreteze asta cum vor. Este dreptul nostru să răspundem şi vom decide momentul” când va avea loc răspunsul. (...) Hezbollah a respectat până acum armistiţiul încheiat cu Israelul care a pus capăt Războiului din Liban în urmă cu un an”, a mai spus, la finalul lunii noiembrie, Qassem.