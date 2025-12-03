Punctul de trecere Rafah, redeschis de Israel pentru ca locuitorii din Gaza să poată trece în Egipt

Autoritățile israeliene au anunțat miercuri că punctul de trecere Rafah, situat la granița dintre Fâșia Gaza și Egipt, va fi redeschis în următoarele zile, permițând locuitorilor din teritoriul palestinian să treacă în Egipt.

Decizia a fost făcută publică de COGAT, organismul militar israelian responsabil cu supravegherea fluxurilor de ajutoare și a activităților civile în Teritoriile Palestiniene, potrivit Sky News.

„În conformitate cu acordul de încetare a focului și cu o directivă la nivel politic, punctul de trecere Rafah se va deschide în următoarele zile exclusiv pentru ieșirea locuitorilor din Fâșia Gaza către Egipt”, a declarat COGAT.

Potrivit COGAT, redeschiderea punctului de trecere va fi realizată în coordonare cu autoritățile egiptene și sub supravegherea misiunii Uniunii Europene.

Organismul israelian a precizat că mecanismul de gestionare va fi similar cu cel aplicat în ianuarie 2025.

Decizia a primit aprobarea de securitate din partea Israelului și face parte dintr-o serie de măsuri prevăzute în planul de pace american pentru Gaza.

Aceasta include reglementarea trecerii locuitorilor din teritoriul palestinian în afara zonei, fără a menționa însă alte modificări legate de intrarea ajutoarelor umanitare.

Punctul de trecere Rafah, crucial pentru accesul populației din Gaza la ajutoarele externe, a fost închis anterior de autoritățile israeliene.

Redeschiderea acestuia a fost condiționată de Israel de predarea tuturor ostaticilor morți, o cerință care a blocat accesul umanitar și migrația temporară a civililor în ultimele luni.

Organizațiile internaționale și comunitatea umanitară solicitau de mult timp redeschiderea punctului de trecere pentru a permite evacuarea civililor și facilitarea transportului de alimente, medicamente și alte bunuri esențiale.

Fâșia Gaza se confruntă cu dificultăți majore în aprovizionare, iar comunitatea internațională a urmărit cu atenție negocierile privind deschiderea punctului de trecere.

Decizia de miercuri vine în contextul unui acord de încetare a focului care a fost negociat la nivel politic între părțile implicate.

Mecanismele de supraveghere, precum implicarea Uniunii Europene, sunt menite să asigure că redeschiderea punctului de trecere se desfășoară într-un cadru sigur și controlat, similar celor aplicate în ianuarie 2025, când au fost implementate măsuri de monitorizare și coordonare între Israel și Egipt.