Papa Leon provoacă vâlvă în Orientul Mijlociu: Religia nu trebuie folosită pentru război

Într-o ceremonie organizată vineri la Iznik (fosta Nicaea), Papa Leon XIV a condamnat utilizarea religiei pentru justificarea războiului, apelând la reconciliere și dialog între creștini, în contextul comemorării a 1.700 de ani de la primului conciliu ecumenic.

Evenimentul — considerat „istoric” — a reunit lideri creștini din Orientul Mijlociu, din țări precum Turcia, Egipt, Siria și Israel.

La ceremonie, desfășurată pe malul lacului din Iznik, lângă ruinele subacvatice ale vechii basilici din secolul al IV‑lea, liderii bisericilor au aprins lumânări și au cinstit memoria First Council of Nicaea — întâlnirea din 325 e.n., care a definit confesiunea de credință cunoscută sub numele de Nicene Creed, recitată și astăzi de milioane de creștini.

„Trebuie să respingem cu fermitate folosirea religiei pentru a justifica războiul, violența sau orice formă de fundamentalism sau fanatism. Drumurile de urmat sunt cele ale întâlnirii fraterne, dialogului și cooperării.”

Papa Leon a adăugat că este un scandal că cele aproximativ 2,6 miliarde de creștini din lume nu sunt mai uniți.

În mesajul său, el a subliniat că legătura profundă între creștini stă chiar în credința comună exprimată de Crez — „o legătură reală care ne unește deja” — și a îndemnat comunitățile să meargă mai departe spre comuniune deplină.

Vizita papei Leon în Turcia este prima sa călătorie externă de când a fost ales la conducerea Bisericii Catolice.

Printre obiective se numără întâlnirea cu liderii creștini de diferite confesiuni, dar și dialogul inter‑religios — un semnal simbolic, având în vedere caracterul majoritar musulman al Turciei.

Evenimentul de la Iznik nu a fost doar un gest de comemorare: a devenit un moment de reflecție asupra diviziunilor istorice dintre creștinismul răsăritean și cel occidental — diviziuni care datează încă din East–West Schism din 1054 — dar și un apel la reconciliere.

La ceremonia de vineri au participat și lideri ortodocși, între care Bartholomew I, patriarhul ecumenic de Constantinopol. Prezența lor subliniază dorința de cooperare și unitate între tradițiile creștine diferite.