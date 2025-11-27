Papa Leon, prima călătorie internațională din pontificat. Va fi primit la Ankara de Erdogan

Papa Leon al XIV-lea va pleca joi prima sa vizită internațională, într-o călătorie de patru zile în Turcia, unde urmează să fie primit de președintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan la Ankara, potrivit AFP.

Primul papă american din istorie va sosi la Ankara pentru a-și începe prima călătorie în străinătate. Papa Leon va susține un discurs în fața autorităților, societății civile și corpului diplomatic, înainte de a se îndrepta spre Istanbul în cursul serii. După călătoria din Turcia, liderul catolicilor se va îndrepta spre Liban.

În contextul negocierilor pentru a pune capăt războiului din Ucraina, Papa Leon al XIV=lea va fi urmărit de peste 80 de jurnaliști care-l vor însoți la bordul avionului papal . De la alegerea sa din mai, Papa a menținut o relațied deschisă cu presa. Ace alegând să țină toate discursurile în engleză, limba sa maternă.

Primul său discurs ar trebui să abordeze dialogul cu islamul, într-o țară în care creștinii reprezintă 0,1% din populația de 86 de milioane de locuitori, majoritatea fiind musulmani sunniți. Papa Leon ar trebui să discute și despre situația conflictelor și a crizelor din Orientul Mijlociu.

Între coloanele palatului prezidențial din Ankara, el ar putea menționa aspecte legate de drepturile omului, valurile de arestări ale opozanților și poziția non-musulmanilor, în contextul în care comunitățile creștine se confruntă cu inegalități și un sentiment de excluziune.

Vaticanul încearcă să mențină un dialog deschis cu Ankara în ciuda ascensiunii naționalismului religios și a politizării unor simboluri precum bazilica Sfânta Sofia,devenită moschee în 2020. Vaticanul a recunoscut totodată eforturile Turciei de a primi peste 2,5 milioane de refugiați. La Ankara, Leon al XIV-lea se va reculege la mausoleul lui Mustafa Kemal Atatürk, iar vizita va continua la Iznik, unde vor fi marcați cei 1.700 de ani de la primul conciliu ecumenic.

Invitat de patriarhul Constantinopolului, Bartolomeu I, Leon va participa la o rugăciune ecumenică pe malul lacului Iznik, eveniment la care inițial urma să fie prezent și papa Francisc, care a murit în aprilie. De duminică până marți, Leon al XIV-lea își va continua călătoria cu o vizită în Liban, o țară afectată de o criză economică și politică severă încă din 2019 și bombardată în ultimele zile de Israel, în ciuda armistițiului existent.