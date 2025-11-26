Justitie

Schema de contrabandă din spatele camionului oprit la Albița. Arme aduse repetat din Ucraina de un „cărăuș”

Schema de contrabandă din spatele camionului oprit la Albița. Arme aduse repetat din Ucraina de un „cărăuș"
Republica Moldova. Armamentul găsit în camionul reținut în noaptea de 20 noiembrie la punctul de trecere Leușeni–Albița a ajuns în Republica Moldova prin contrabandă repetată, efectuată de un „cărăuș” care efectua curse periodice cu un camion marfar din Ucraina. Procuratura Generală precizează că în vehicul au fost identificate 26 de elemente de muniție, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2”.

Procurorii afirmă că încărcătura provenea dintr-un depozit neidentificat din Ucraina și era transportată sistematic peste frontieră, camuflată printre bunuri obișnuite.

„Munițiile au fost introduse pe teritoriul Republicii Moldova prin contrabandă cu ajutorul unui cărăuș, care circula periodic cu camionul marfar din Ucraina. Acestea au fost preluate prin mai multe curse, câte două unități, de la persoane necunoscute”, precizează Procuratura Generală.

Odată ajunse în Republica Moldova, armele erau preluate de complici și pregătite pentru export, sub acoperirea unor mărfuri industriale.

Arsenalul descoperit: drone, lansator sol-aer și muniție completă

În camion au fost identificate elemente de muniție atât completă, cât și componente separate, un lansator sol-aer și o dronă „Geran-2” dezmembrată, fără elemente pirotehnice active. Aparatura era așezată în container, astfel încât să nu trezească suspiciuni în timpul controlului inițial.

Actele de însoțire prezentate în vamă indicau o încărcătură banală, „articole din metal”, iar țara de destinație era Israel. Procuratura confirmă că toți cei implicați în perfectarea documentelor sunt deja învinuiți.

„Persoanele responsabile pentru documentele vamale de export și organizarea exportului – exportatorul, brokerul vamal și transportatorul au statut de învinuit, fiind arestate”, notează instituția.

Anchetatorii resping categoric teoria provenienței din depozite moldovenești

Procurorii afirmă că nu există nicio dovadă că armamentul ar fi fost preluat din depozite ale Armatei Naționale sau din depozitul de la Cobasna.

„Nu a fost identificat că armele ar proveni din depozite militare sau strategice”, precizează Procuratura Generală.

Cum a fost depistat transportul: rolul vameșilor moldoveni

Camionul, cu remorcă de tip container, a fost oprit pentru verificări la ora 01:30. Șoferul, cetățean moldovean, a declarat că transporta „elemente metalice”. Suspiciunile au fost ridicate de vameșul moldovean, care a alertat partea română.

Scanarea camionului, realizată de autoritățile române, a confirmat prezența obiectelor suspecte. Vehiculul a fost sigilat, iar șoferul  originar din regiunea transnistreană  a fost reținut. Avocatul acestuia, Alexandru Agavriloaiei, afirmă că bărbatul nu știa ce transportă.

În Republica Moldova, exportatorul, brokerul vamal și transportatorul au fost reținuți și plasați în arest preventiv pentru 30 de zile. Ancheta a stabilit că marfa a fost încărcată în camion pe teritoriul municipiului Chișinău.

