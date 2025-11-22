A fost reținută a treia persoană în dosarul contrabandei cu armament descoperit la Vama Albița

Republica Moldova. Ancheta privind transportul ilegal de armament descoperit la Vama Albița se adâncește. O a treia persoană a fost reținută în dosarul contrabandei cu arme, muniții și dispozitive militare care ar fi urmat să ajungă ilegal din Republica Moldova în România. Conform Poliției Republicii Moldova, ancheta desfășurată de INI, Serviciul Vamal, Poliția de Frontieră și PCCOCS dezvăluie o structură cu roluri bine definite, coordonată în detaliu.

Toți cei trei bănuiți sunt locuitori ai municipiului Chișinău. Primul, conducătorul întreprinderii, ar fi comandat expedierea mărfii și este ultima persoană reținută. Al doilea, administratorul firmei de transport, ar fi fost responsabil de deplasarea camionului, iar al treilea brokerul ar fi asigurat perfectarea actelor necesare trecerii frontierei.

În România, autoritățile au reținut deja șoferul camionului, în același timp cu confiscarea încărcăturii.

Șoferul moldovean reținut în România susține, prin avocatul său, Alexandru Agavriloaiei, că nu cunoștea natura reală a mărfii. Apărătorul afirmă că bărbatul este doar un angajat al unei companii de transport din Republica Moldova, fără responsabilități privind verificarea conținutului containerului.

Avocatul mai declară că șoferul s-a prezentat la locul indicat de angajator, a preluat containerul deja sigilat și a trecut fără probleme controlul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit lui, abia în România bărbatul ar fi înțeles că ceea ce indica documentația nu corespundea realității.

„Este un simplu angajat al unei unități transportatoare de pe teritoriul Republicii Moldova. Nu avea cum să verifice marfa, deoarece containerul era sigilat. A constatat cu stupoare, în punctul de trecere din România, că marfa din acte nu corespundea cu ceea ce se afla în interior”, a menționat avocatul.

Instanța din România a decis plasarea lui în arest preventiv, măsură aplicată, spune avocatul, pentru buna desfășurare a anchetei, în condițiile în care autoritățile consideră că șoferul ar putea oferi detalii necesare în această fază a cercetărilor.

Primele două rețineri în dosar au avut loc joi, inclusiv șoferul camionului la ieșirea din Republica Moldova. În aceeași seară, perchezițiile desfășurate în Chișinău au confirmat că armamentul a fost încărcat pe teritoriul municipiului.

Urmărirea penală este în desfășurare, iar persoanele vizate beneficiază de prezumția nevinovăției. Autoritățile anunță că vor oferi detalii suplimentare odată cu avansarea investigațiilor.

Încărcătura militară a fost descoperită în noaptea de 20 noiembrie, în jurul orei 03:00, la Vama Albița, pe sensul de intrare în România. Camionul figura în acte ca transportator de „componente metalice” cu destinația Israel. Un vameș din Republica Moldova a observat nereguli și a alertat partea română.

În urma scanării, autoritățile au găsit 20 de lansatoare de rachete antitanc, 7 lansatoare de grenade cu muniție și componente destinate a două drone de atac.

În România a fost deschis un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat specializat în contrabandă calificată cu armament.