Rachetele antitanc din camionul oprit la Vama Albița erau declarate fier vechi și mergeau în Israel. Poliția Română oferă noi detalii Video/Foto

Republica Moldova. Armele din camionul oprit în noaptea de miercuri spre joi la Vama Albița erau trecute în acte ca fiind fier vechi și urmau să ajungă în Israel, potrivit procurorilor din România. DIICOT a publicat vineri imagini cu muniția, care include rachete antitanc și piese ale unei drone.

Procurorii DIICOT Iași l-au reținut pe șoferul din Republica Moldova, în vârstă de 37 de ani, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, contrabandă calificată și folosirea de acte nereale la autoritatea vamală. „Din probele administrate până în acest moment a reieșit că inculpatul a aderat la un grup infracțional organizat transfrontalier specializat în contrabandă cu arme și muniții cu destinația Israel”, a informat DIICOT.

La data de 20 noiembrie 2025, în urma controlului vamal la intrarea în România, inculpatul a fost depistat conducând un ansamblu format din cap tractor și remorcă, în care se aflau 18 rachete antitanc portabil, opt lansatoare de grenade antitanc, un sistem portabil de apărare antiaeriană și piese ale unei drone.

Documentele indicau fals că încărcătura era deșeuri metalice, iar armamentul fusese ambalat în folii metalice, materiale textile și cutii de lemn. Bărbatul urmează să fie dus la Tribunalul Iași, cu propunerea de arestare preventivă pentru 30 de zile. Ancheta este realizată împreună cu polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Iași.

Autoritățile din Republica Moldova au reținut încă o persoană implicată în cazul camionului. Președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Lilian Carp, a declarat că toți cei trei suspecți anchetați provin din regiunea transnistreană.

„Sunt reținute trei persoane. Aseară erau două, iar acum, din câte înțeleg, a fost reținută și a treia. Toate sunt din stânga Nistrului. Sunt în derulare două anchete: una pe teritoriul României și alta în Republica Moldova, unde vehiculul a fost depistat inițial de vameșul moldovean”, a precizat Carp pentru Teleradio-Moldova.

Muniția descoperită este de producție sovietică și rusă, ultimul lot fiind fabricat în 2021. Carp a respins informațiile potrivit cărora camionul ar fi transportat rachete Stinger sau produse similare și a subliniat că incidentul este grav și că autoritățile trebuie să stabilească cine a sigilat marfa.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că autoritățile așteaptă informații pentru a stabili proveniența armamentului și cine sunt organizatorii. Întrebat dacă ar mai putea exista armament necunoscut autorităților în Republica Moldova, Grosu a amintit de capturile recente realizate împotriva unor grupări criminale și a spus:

„Nu este exclus să fie legat de acele tentative de destabilizare postelectorală, cunoașteți și despre taberele de antrenament din afară, cu implicarea persoanelor din Republica Moldova. Eu zic să lăsăm structurile de forță să investigheze”, a menționat Grosu.

Serviciul Vamal al Republicii Moldova a confirmat cazul, precizând că suspiciunile au fost semnalate de vameșul moldovean și transmise colegilor din România, iar scanarea camionului a fost realizată conform procedurilor. Camionul a fost sigilat, iar șoferul este documentat de autorități.

Vicepreședintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, Renato Usatîi, a cerut audieri urgente în Parlament și o investigație comună a autorităților din Republica Moldova, România și Ucraina, argumentând că tipul de muniție depistat reprezintă un risc major pentru securitatea regională și că armamentul ar proveni din zona de conflict.