Prânzul papal, între caritate și controverse. Critici din partea activiștilor transgender

În timpul unui eveniment jubiliar dedicat persoanelor sărace, organizat la Vatican, Papa Leon XIV a luat prânzul cu mai mulți reprezentanți ai „categoriei sărace” în Sala Paul al VI-lea.

Printre participanți s-au aflat și persoane transgender, dintre care Alessia Nobile, activistă recunoscută pentru faptul că, în 2016, a devenit prima persoană „biologic bărbat” din sudul Italiei care a obținut schimbarea legală a genului fără intervenție chirurgicală.

Numărul exact al participanților transgender nu este cunoscut, însă rapoartele indică mai mult de treizeci de persoane.

A doua zi, ziarul american The Washington Post a criticat evenimentul, subliniind că niciunul dintre activiștii transgender nu a fost așezat la masa Papei.

Conform articolului, această decizie ar putea sugera o atitudine discriminatorie sau chiar o formă de transfobie din partea Suveranului Pontif sau a personalului său.

Două surse anonime au declarat pentru publicație că „în acest an nu s-au atribuit locuri de onoare femeilor transsexuale, fără nicio explicație.”

În 2023, Papa Francisc luase masa cu persoane transsexuale în cadrul unor evenimente similare, ceea ce a amplificat comparația și criticile.

Cardinalul Konrad Krajewski, almoner papal și apropiat al Papei, a clarificat pentru publicația italiană La Nuova Bussola Quotidiana că „cele nouăsprezece persoane de la masa cu Sfântul Părinte au fost alese aleatoriu, în ultimul moment, în timpul Angelusului.”

Cardinalul a subliniat că nu a existat nicio „intenție discriminatorie” și s-a declarat mulțumit de succesul evenimentului.

Cardinalul a explicat, de asemenea, că cele 1.300 de invitații au fost distribuite prin asociații, adăposturi, cantine sociale, fundații, centre Caritas și parohii din cartiere defavorizate, adăugând că „directorii acestor organizații au decis cui să le dea, nu noi.”

Evenimentul a generat discuții despre modul în care Biserica definește „categoria săracilor”.

În ultima perioadă, anumite cercuri catolice folosesc termenul într-un sens mai larg, asociat cu statutul de „victimă” a unor structuri sociale, incluzând aici și minorități sexuale.

Această abordare contrastează cu perspectiva tradițională a Bisericii, conform căreia sărăcia se referă mai degrabă la nevoi materiale concrete și la fragilitatea condiției umane.

Criticii subliniază că includerea unor persoane cu vizibilitate media ridicată în categoria „săracilor” poate crea percepția unei interpretări ideologice a evenimentelor de caritate.

Ei atrag atenția că astfel, gesturile de caritate riscă să fie interpretate ca spectacole sau confirmări ale unor categorii sociale, mai degrabă decât acțiuni umanitare discrete, în spiritul Evangheliei.

Observatorii notează că intenția Papei de a se întâlni cu toți, fără excludere, rămâne o componentă esențială a activității sale pastorale.

Totuși, pentru ca astfel de gesturi să fie înțelese în adevărata lor dimensiune evanghelică, transparența privind sensul sărăciei, viziunea creștină asupra omului și obiectivele pastorale este considerată necesară.

Fără claritate, există riscul ca imaginea Bisericii să fie percepută ca un instrument de confirmare ideologică a categoriilor sociale contemporane.