Un fost congresman transgender din SUA, vinovat de pedofilie

Stacie-Marie Laughton, fost parlamentar din New Hampshire și considerată prima persoană transgender deschis aleasă într-o legislatură de stat din Statele Unite, a pledat vinovat recent în fața unei instanțe federale pentru acuzații de abuz sexual asupra copiilor, potrivit The Boston Globe.

Decizia a fost anunțată într-o ședință desfășurată la Boston, conform raportului WMUR.

Laughton, în vârstă de 41 de ani, a fost acuzată de exploatarea sexuală a copiilor, implicând materiale cu abuz sexual asupra minorilor.

Autoritățile au indicat că fostul parlamentar a colaborat cu fosta sa prietenă, Lindsay Groves, pentru exploatarea copiilor la un centru de îngrijire denumit Creative Minds, situat în Tyngsboro, Massachusetts.

Potrivit unui document oficial depus în 2022, Groves, fost angajat al centrului de îngrijire, a realizat fotografii nud cu copii sub vârsta de cinci ani și le-a trimis lui Laughton.

În aceeași perioadă, cei doi au „schimbat mii de mesaje text”, iar Laughton ar fi manifestat interes pentru contacte sexuale cu copiii, conform declarațiilor anchetatorilor.

Laughton a fost aleasă pentru prima dată în Camera Reprezentanților din New Hampshire în 2012, fiind considerată prima persoană transgender deschisă aleasă într-o legislatură de stat.

Totuși, Althea Garrison, fost parlamentar din Massachusetts ales în 1992, a fost, tehnic, primul parlamentar transgender, însă nu a făcut public acest aspect înainte de alegeri.

Cariera politică a lui Laughton a fost marcată de dificultăți juridice. După alegerea din 2012, ea a anunțat că nu va ocupa funcția din cauza unor condamnări anterioare pentru fraudă cu cardul de credit.

În 2014, încercarea de a candida din nou a fost respinsă de Comisia pentru Legea Buletinelor de Vot din New Hampshire, pe baza unei sentințe suspendate.

În 2020, Laughton a câștigat din nou alegerile pentru Districtul 31 din Camera Reprezentanților din New Hampshire.

Autoritățile au subliniat că Groves a folosit poziția sa la centrul de îngrijire pentru a realiza fotografiile ilegale, care ulterior au fost distribuite lui Laughton.

Poliția din Nashua a publicat imagini cu cei doi acuzați, folosite de mass-media pentru a documenta cazul.

Cazul Laughton ridică întrebări asupra securității copiilor în centrele de îngrijire și asupra responsabilităților legale ale persoanelor implicate în politică.

Procesul continuă în instanța federală, iar pedeapsa va fi stabilită de judecători conform legislației federale.