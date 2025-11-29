Hezbollah, după moartea lui Tabatabai: Răzbunarea este necesară

Liderii Hezbollah au transmis un mesaj ferm după uciderea unuia dintre cei mai importanți comandanți militari ai grupării, Haitham Ali Tabatabai, eliminat duminică într-un atac israelian la marginea de sud a Beirutului.

Numărul doi al organizației, Naim Qassem, a calificat operațiunea drept „o agresiune flagrantă” și a sugerat că riposta este inevitabilă, însă va fi calibrată în funcție de interesele mișcării.

Qassem a afirmat că Hezbollah își rezervă libertatea de a decide momentul unui eventual contraatac, transmițând Israelului că interpretarea acestor declarații „rămâne la latitudinea lui”.

În discursul său, liderul Hezbollah a insistat că gruparea și-a respectat până acum angajamentele rezultate din acordul care a pus capăt conflictului de anul trecut dintre cele două părți. Totuși, el nu a exclus o deteriorare rapidă a situației, pe fondul tensiunilor crescânde la granița libanezo-israeliană.

„Posibilitatea unui nou război există”, a recunoscut Qassem, evocând neliniștea crescândă din Liban în legătură cu un potențial nou episod militar de amploare.

În același timp, el a sugerat că un conflict total nu este inevitabil, argumentând că atât Israelul, cât și Statele Unite „își cântăresc opțiunile”. Mesajul pare să urmărească atât calmarea publicului libanez, cât și menținerea unei marje de manevră pentru Hezbollah.

În intervenția sa, Qassem a dezvăluit că Tabatabai se afla într-o întâlnire cu membri apropiați ai comandamentului atunci când a fost ucis, reuniune în care „pregăteau o acțiune viitoare”. Moartea lui este considerată una dintre cele mai importante lovituri date grupării de la finalul războiului din noiembrie 2024, perioadă în care Israelul a vizat în mod repetat oficiali de rang înalt ai Hezbollah.

Armata israeliană susține că și-a intensificat operațiunile pe teritoriul libanez pentru a elimina ceea ce descrie drept rețele, facilități și combatanți ai Hezbollah implicați în reînarmare. Gruparea respinge acuzațiile și acuză Israelul de încălcarea repetată a armistițiului.

Creșterea tensiunilor a determinat și reacții din Iran. Gardienii Revoluției au cerut la începutul săptămânii o „răzbunare” pentru moartea comandantului libanez, semnalând că evoluția situației ar putea depăși frontierele Libanului.