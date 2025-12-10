Grupările anti-Hamas câștigă teren în Gaza, după armistițiu

Grupuri armate care operează în zonele din Gaza controlate de Israel au anunțat că își vor continua activitățile împotriva grupării teroriste Hamas, chiar după uciderea celui mai cunoscut comandant al lor, raportând totodată o creștere a numărului de recruți de la armistițiul din octombrie, în timp ce urmăresc un rol în viitorul enclavei, potrivit Reuters.

Apariția acestor grupuri, deși rămân mici și localizate, a crescut presiunile asupra teroriștilor Hamas și ar putea complica eforturile de stabilizare și unificare a unei Gaza divizate, afectată de doi ani de război.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a recunoscut în iunie sprijinul Israelului pentru grupurile anti-Hamas, afirmând că Israelul a „activat” clanuri, deși detalii suplimentare nu au fost oferite de atunci.

Săptămâna trecută, Yasser Abu Shabab, cel implicat în eforturile de creare a forțelor anti-Hamas, a fost ucis în zona Rafah, sudul Gaza.

Grupul său, Popular Forces, a declarat că liderul a murit mediind un conflict familial, fără a preciza cine l-a ucis. În locul său, adjunctul Ghassan Duhine a preluat conducerea și a promis continuarea acțiunilor grupului.

„Moartea lui Abu Shabab a fost o pierdere gravă. Vom continua pe acest drum și vom merge cu aceeași putere, chiar mai multă putere”, a spus Duhine într-un videoclip publicat pe 5 decembrie.

Hamas, care controlează Gaza din 2007 și nu a renunțat la arme conform planului de armistițiu, a catalogat aceste grupuri drept colaboratori, o opinie susținută și de analiștii palestinieni.

„Moartea lui Abu Shabab a fost soarta inevitabilă a tuturor celor care și-au trădat poporul și patria”, a declarat Hamas, precizând că nu a avut nicio implicare în uciderea sa.

Israel deține în continuare peste jumătate din Gaza, în zonele unde operează grupurile anti-Hamas. Trei surse egiptene din domeniul securității și militar au declarat că activitățile acestor grupuri au crescut după armistițiu, estimând că numărul lor de luptători a ajuns la aproximativ 1.000, cu 400 mai mulți decât înainte de încetarea focului.

Hussam Alastal, liderul unui alt grup anti-Hamas din zona Khan Younis, a declarat pentru Reuters:

„Am convenit că războiul împotriva terorismului va continua. Proiectul nostru, Noua Gaza... va merge înainte.”

Alastal a precizat că grupul său a primit arme, bani și alte resurse de la „prieteni internaționali”, fără a menționa Israelul, dar a recunoscut contacte pentru coordonarea intrării de alimente și resurse necesare supraviețuirii.

Un diplomat care a vorbit sub anonimat a afirmat că grupurile anti-Hamas nu au o bază populară, însă apariția lor ridică îngrijorări privind stabilitatea enclavei, sporind riscul de conflicte interne.

În plus, riscul unei divizări de facto între sectorul controlat de Israel și sectorul de coastă, aglomerat cu persoane strămutate, rămâne ridicat.

Israel urmărește dezarmarea Hamas și împiedicarea acestuia de a mai avea un rol guvernamental în Gaza, în timp ce planul președintelui american Donald Trump prevede crearea unei autorități tranzitorii, desfășurarea unei forțe multinaționale și reconstrucția zonei.

Un oficial al guvernului israelian a declarat:

„Nu duce lipsă de palestinieni care doresc și luptă activ pentru a se elibera de represiunea și tirania Hamas.”