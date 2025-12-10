Teroriștii Hamas, elogiați la o gală de la Washington

Printre cei elogiați de Asociația și Clubul Corespondenților de Presă Străină din SUA s-a numărat un lunetist al grupării teroriste Hamas, șeful unei unități responsabile de atacurile cu rachete împotriva Israelului a aceleiași grupări și un membru al forțelor Nukhba ale grupării teroriste islamiste susținute de dictatura ayatollahilor din Iran, scrie The Jerusalem Post.

ONG-ul a acordat onoruri postume unor persoane demascate drept teroriști care se dădeau jurnaliști pentru rețeaua de știri qatareză Al Jazeera, a anunțat Honest Reporting.

Potrivit raportului, 10 reporteri Al Jazeera au fost elogiați în timpul galei anuale a asociației de la Washington, ținându-se un moment de reculegere, iar fotografiile lor fiind expuse la o „masă memorială”.

Corespondentul șef de presă externă al Fox News, Trey Yingst, căruia i s-a înmânat un premiu în timpul ceremoniei, și-a folosit discursul pentru a „critica Israelul pentru restricționarea accesului jurnaliștilor independenți la Gaza”.

„Acești jurnaliști palestinieni neînfricați și tenace din Gaza, care nu își permit luxul de a pleca atunci când reportajul devine prea periculos”, a spus Yingst și a adăugat: „Să nu uităm sacrificiul și contribuțiile lor la industria noastră”.

Raportul a menționat, de asemenea, că organizatorii nu i-au numit pe „reporteri”, în timp ce în tabel au fost afișate doar fotografii cu teroriștii.

Honest Reporting a publicat, de asemenea, numele a șase dintre teroriștii elogiați în timpul ceremoniei, aceștia fiind: Anas al-Sharif, Ismail al-Ghoul, Hossam Shabat, Hamza al-Dahdouh, Mustafa Thuria și Mohammed Salama.

Sharif a fost ucis pe 10 august 2025, materialele recuperate din Gaza de către IDF dezvăluind că era „șeful unei celule teroriste Hamas responsabilă de atacuri cu rachete asupra civililor israelieni și a trupelor IDF”.

Ghoul a fost membru al forțelor Nukhba ale Hamas, care a instruit teroriștii cu privire la filmarea atacurilor teroriste și participarea la producerea și difuzarea de imagini de propagandă.

Shabat a fost lunetist pentru batalionul Beit Hanoun al Hamas, documentele dezvăluind că s-a alăturat grupării teroriste încă din 2019. De asemenea, a efectuat atacuri împotriva trupelor și civililor israelieni, se arată în raport.

Dahdouh a făcut parte din Jihadul Islamic Palestinian, lucrând cu unitatea de inginerie electronică și fiind comandant adjunct al forței de rachete a Brigăzii Zeitoun. A fost ucis în timp ce ataca trupele IDF alături de Thuria, care era comandant adjunct al brigadei din Gaza.

În cele din urmă, Salama a fost unul dintre teroriștii care s-au infiltrat în Israel pe 7 octombrie, documentând activ atacurile teroriste asupra civililor israelieni.

Al Jazeera s-a confruntat cu critici din ce în ce mai mari pentru presupusele sale legături cu organizația teroristă Hamas în contextul conflictului în curs. Documentele descoperite de forțele israeliene în Gaza în octombrie au indicat că Hamas furnizase instrucțiuni instituției media de stat qatareze.

Conform Centrului de Informații și Terorism Meir Amit, aceste instrucțiuni ar fi avut ca scop suprimarea oricăror semne de disidență în rândul populației locale.

Concluziile centrului de cercetare au concluzionat că ofițerii de informații ai grupării teroriste Hamas s-au coordonat cu Al Jazeera în ceea ce privește mesajele sale pentru a se asigura că relatarea nu dăunează „imaginei rezistenței” și pentru a justifica masacrul din 7 octombrie ca o „operațiune militară legitimă”.

Programul a avut, de asemenea, ca scop prezentarea liderului teroriștilor islamiști Hamas, Yahya Sinwar, ca un „lider războinic” care a rămas în prima linie până la moartea sa.