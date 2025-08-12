International IDF: Anas al-Sharif, „jurnalist” Al Jazeera, primea salariu de la Hamas







Armata din Israel (IDF) a reiterat acuzațiile contra lui Anas al-Sharif, ucis într-un atac aerian de duminică seara, arătând că acesta era un terorist palestinian din gruparea Hamas, plătit de organizația teroristă, care acționa sub acoperirea de jurnalist la Al Jazeera.

În urma protestelor internaționale provocate de uciderea lui Sharif, IDF a readus în atenție acuzațiile conform cărora reporterul era, de fapt, membru activ al aripii militare a teroriștilor Hamas.

„Înainte de atac, am obținut informații recente care indicau faptul că Sharif era un agent activ al aripii militare a Hamas în momentul eliminării sale”, a declarat purtătorul de cuvânt internațional al IDF, locotenent-colonelul Nadav Shoshani, pe X.

„În plus, a primit un salariu de la gruparea teroristă Hamas și de la susținători teroriști, Al-Jazeera, în același timp”, a mai spus Shoshani.

Purtătorul de cuvânt al IDF a declarat că documentele publicate de armată în octombrie, care dovedesc că era un membru activ al Hamas, reprezintă „doar o mică parte, declasificată, din informațiile noastre despre al-Sharif dinaintea atacului”.

„Ceea ce am prezentat public este doar o mică parte, declasificată, din informațiile noastre despre al-Sharif din perioada premergătoare atacului. Aceste informații au fost obținute în timpul operațiunilor terestre din Gaza, în două locații separate.

Din anumite motive, mass-media ignoră informațiile prezentate de noi, deoarece al-Sharif a spus că nu este terorist.

„Credeți-mă, nu sunt terorist” funcționează aparent dacă sunteți împotriva Israelului.

Va verifica lumea cu sinceritate înainte de a raporta? Vor exista critici la adresa exploatării presei de către Hamas? Va critica cineva Al-Jazeera pentru angajarea de teroriști?”, a scris Nadav Shoshani, pe X.

În octombrie, IDF a anunțat că documentele găsite în Gaza dovedesc că Anas al-Sharif conducea o echipă de lansare a rachetelor și era membru al unei companii de elită a Forțelor Nukhba din Batalionul Jabalia de Est al Hamas.

IDF nu a comentat cu privire la afilierea celorlalți cinci jurnaliști uciși alături de Sharif în atac.