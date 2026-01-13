Alegeri cu miză uriașă în Ungaria. A fost anunțată data oficială

Președintele Ungariei a anunțat data oficială pentru viitoarele alegeri legislative, marcând un moment semnificativ în viața politică a țării. Scrutinul va avea loc în aprilie 2026, iar competiția electorală va fi urmărită atent de actorii internaționali și de observatorii din Uniunea Europeană, potrivit Reuters.

Alegerea datei oficiale deschide procesul de înregistrare a candidaților și lansează oficial cursa electorală pentru formarea noului parlament de la Budapesta.

Președintele ungar Tamas Sulyok a comunicat oficial că alegerile parlamentare vor fi organizate pe 12 aprilie 2026, într-o duminică, conform calendarului constituțional și legislației în vigoare.

Această decizie respectă prevederile care impun ca votul să nu se suprapună cu sărbători legale sau duminicile de Paște ori ale Rusaliilor.

Potrivit datelor oficiale, perioadele de depunere a candidaturilor și de desfășurare a campaniei electorale vor începe imediat după anunțul președintelui, iar organismele electorale vor monitoriza înregistrarea tuturor formațiunilor politice și a candidaților independenți.

Alegerile din aprilie 2026 vor fi a zecea rundă parlamentară de la instaurarea democrației în Ungaria după 1990 și marchează un moment crucial pentru conducerea actuală.

Premierul Viktor Orbán și coaliția sa de guvernare sunt în cursa electorală după mai multe mandate la conducerea executivului.

Analizele publicate de surse internaționale arată că, pentru prima dată de la începutul domniei sale în 2010, Orbán se confruntă cu o opoziție consolidată.

Potrivit unor informații de presă și sondaje, liderul opoziției, Péter Magyar, și partidul său – cunoscut sub denumirea de Tisza Party – se află într-o poziție competitivă în sondajele de opinie din Ungaria înainte de campanie.

Alegerile ungare au atras atenția liderilor politici din alte țări. Într-o scrisoare publicată anterior campaniei, președintele al SUA Donald Trump i-a transmis lui Viktor Orbán urări de succes în eforturile sale electorale, evidențiind cooperarea și dialogul dintre cele două state în anumite domenii strategice.

Comentariile liderilor internaționali și analiza publicată de instituții externe indică faptul că scrutinul din Ungaria este urmărit ca un indicator al direcției politice interne, dar și al relațiilor țării cu Uniunea Europeană și cu alți parteneri externi.

În contextul tensiunilor din regiune și al discuțiilor privind statul de drept și legăturile cu Bruxelles, rezultatele acestor alegeri ar putea influența pozițiile Ungariei în forurile internaționale.

După anunțul oficial al datei alegerilor, partidele politice și candidații independenți vor începe procesul de înregistrare la Comisia Națională Electorală din Ungaria (NVB).

Perioada oficială de campanie urmează să înceapă cu aproximativ 50 de zile înainte de data votului, conform practicilor electorale agreate.

În această fază, toate formațiunile își vor prezenta programele politice și candidații în competiție pentru cele 386 de mandate din Adunarea Națională.

Monitorizarea de către organizații internaționale va fi un element permanent până la încheierea procesului electoral și validarea rezultatelor finale.

Pe măsură ce se apropie data de 12 aprilie 2026, accentul va fi pus pe modul în care partidele își vor contura campaniile electorale, dar și pe implicațiile rezultate în plan intern și extern.

Alegerile din Ungaria sunt privite ca un element definitoriu pentru configurația politică a țării în următorii ani, având potențialul de a remodela relațiile cu instituțiile europene și partenerii strategici din afara blocului comunitar