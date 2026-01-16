Merz despre decizia lui Merkel de a închide centralele nucleare: eroare strategică

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că renunțarea Germaniei la energia nucleară a reprezentat o „eroare strategică serioasă”, într-un context în care politica energetică a Berlinului se află din nou în centrul dezbaterilor publice și politice, potrivit publicației Welt.

Afirmațiile sale vin pe fondul discuțiilor privind costurile tranziției energetice, securitatea aprovizionării cu energie și sustenabilitatea sistemului energetic german.

Potrivit unor declarații citate de publicația Brussels Signal, Friedrich Merz a afirmat că ieșirea Germaniei din energia nucleară a contribuit la transformarea tranziției energetice într-una dintre cele mai costisitoare la nivel global.

Cancelarul a făcut referire la presiunea financiară și la dificultățile logistice apărute în urma renunțării la energia nucleară și a trecerii accelerate către surse regenerabile.

„A fost o greșeală strategică gravă să renunțăm la energia nucleară… pur și simplu nu avem suficientă capacitate de producție a energiei”, a declarat Merz.

El a subliniat că, în condițiile actuale, Germania se confruntă cu limitări structurale în ceea ce privește producția de electricitate, aspect care influențează atât stabilitatea prețurilor, cât și funcționarea pieței energetice.

Procesul de eliminare treptată a energiei nucleare din mixul energetic german a început la începutul anilor 2000 și a fost accelerat în urma accidentului nuclear de la Fukushima din 2011.

Atunci, guvernul condus de fostul cancelar Angela Merkel a decis închiderea progresivă a centralelor nucleare, ca parte a unei schimbări majore de politică energetică.

Ultimele trei centrale nucleare funcționale din Germania – Emsland, Isar II și Neckarwestheim II – au fost deconectate de la rețea în aprilie 2023, marcând finalul a aproximativ șase decenii de producție nucleară de energie electrică în țară.

În declarațiile sale, Merz a arătat că politica de tranziție energetică, cunoscută sub denumirea de Energiewende, a generat costuri ridicate și complicații semnificative.

El a afirmat că menținerea unor prețuri acceptabile pe piața energiei ar necesita subvenții constante din bugetul federal.

„Pentru a avea din nou prețuri de piață acceptabile pentru producția de energie, ar trebui să subvenționăm permanent prețurile energiei din bugetul federal. Nu putem face acest lucru pe termen lung”, a declarat cancelarul german.

Declarațiile lui Friedrich Merz au readus în prim-plan dezbaterea privind viitorul mixului energetic al Germaniei. În mediul politic și public există opinii variate legate de posibilitatea ajustării strategiei energetice, inclusiv discuții despre tehnologii nucleare moderne sau reactoare modulare de mici dimensiuni.

Totuși, reluarea activității centralelor nucleare deja închise este considerată dificil de realizat pe termen scurt.

Renunțarea la energia nucleară a fost una dintre componentele centrale ale politicii de mediu și energie promovate de Germania în ultimele două decenii.

Aceasta a fost corelată cu obiectivele de reducere a emisiilor de carbon, creșterea ponderii surselor regenerabile și diminuarea utilizării combustibililor fosili.

În același timp, politica a fost însoțită de dezbateri privind costurile, stabilitatea rețelei electrice și nivelul importurilor de energie.