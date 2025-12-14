Friedrich Merz: Dacă Ucraina cade, Rusia nu se va opri la granițele ei

Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat sâmbătă că președintele rus Vladimir Putin nu se va opri în ambițiile sale expansioniste și că, dacă Ucraina ar fi învinsă, armata rusă nu se va opri la granițele acesteia. Discursul a fost susținut la München, în cadrul congresului Uniunii Creștin-Sociale (CSU), formațiunea bavareză soră a partidului său, Uniunea Creștin-Democrată (CDU), potrivit EFE.

Merz a făcut o paralelă istorică cu evenimentele din 1938, când Hitler a obținut regiunea sudetă a Cehoslovaciei prin Acordul de la München, doar pentru ca, ulterior, să ocupe întreaga țară și să declanșeze al Doilea Război Mondial invadând Polonia: „Știm acest lucru din 2022: acesta este un război de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei și împotriva Europei. Putin nu se oprește”. El a mai avertizat că cine nu crede acest lucru ar trebui să studieze atent strategiile, documentele și discursurile liderului de la Kremlin.

Merz a descris situația actuală ca o încercare a Rusiei de a restaura fostele granițe ale Uniunii Sovietice și a avertizat asupra amenințării militare pentru țările fostului imperiu sovietic. „Este vorba despre o schimbare fundamentală a frontierelor în Europa”, a explicat el, făcând legătura și cu anexarea Crimeei în 2014 și sprijinul acordat forțelor proruse din Donbas.

Cancelarul german a mai spus că recunoașterea acestei realități, ajutorul continuu pentru Ucraina și unitatea europeană, inclusiv a Regatului Unit, trebuie să fie priorități majore în politica externă și de securitate a Europei. „Trebuie să menținem NATO și alianța occidentală cât mai mult timp posibil, dar și să investim în propriile capacități de apărare, astfel încât descurajarea să funcționeze din nou”, a adăugat Merz.

În discursul său, cancelarul german a mai remarcat o „deplasare aproape tectonică a centrelor de putere politică și economică” la nivel global, care afectează libertatea, pacea, statul de drept și societățile deschise. Potrivit lui, deceniile de „Pax Americana” în Europa „s-au terminat în mare măsură” și SUA își apără acum interesele într-un mod dur, ceea ce obligă Europa să facă același lucru.

Merz a criticat, totodată, unele dintre constatările din noua strategie de securitate națională a SUA, care semnalează declinul economic al UE, excesul de reglementare, subminarea suveranității statelor și riscurile migrației ilegale, precum și cenzura libertății de exprimare și a opoziției politice în anumite state europene.

Șeful de la Kremlin, Vladimir Putin, a avertizat recent că cererile formulate de aliații europeni ai Ucrainei pentru blocarea procesului de pace inițiat de Trump sunt inacceptabile. „Nu avem intenția de a ataca Europa, dar dacă Europa îl dorește și începe, suntem gata chiar acum”, a spus Putin, acuzând europenii că trăiesc cu „iluzia” că ar putea aplica Rusiei o „înfrângere strategică”.