Erdogan susține că războiul din Ucraina este aproape terminat. Ce plan are președintele Turciei

Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, afirmă că perspectivele unei soluții negociate pentru războiul din Ucraina sunt mai apropiate decât par și susține că există „semne clare” că un acord de pace ar putea fi posibil. Declarațiile au fost făcute la întoarcerea din Turkmenistan, unde liderul de la Ankara s-a întâlnit cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pentru a evalua stadiul eforturilor diplomatice menite să pună capăt conflictului, potrivit agenției Reuters.

Erdogan a transmis că Turcia își păstrează rolul de mediator activ între Moscova și Kiev și că intenționează să discute un posibil plan de pace și cu președintele Statelor Unite, Donald Trump, în contextul în care Ankara mizează pe implicarea Washingtonului pentru a debloca negocierile.

La finalul vizitei oficiale, Erdogan le-a spus jurnaliștilor că semnalele primite în urma discuțiilor cu Vladimir Putin indică o posibilă deschidere spre un acord. „Pacea nu este departe, vedem asta”, a declarat președintele turc, subliniind că dialogul diplomatic rămâne singura cale realistă pentru a pune capăt războiului care durează de peste trei ani.

Potrivit liderului de la Ankara, întâlnirea din Turkmenistan a avut ca obiectiv evaluarea „eforturilor cuprinzătoare de pace” și identificarea unor pași concreți care ar putea reduce tensiunile și riscurile escaladării în regiunea Mării Negre. Turcia a mai jucat anterior un rol-cheie în negocieri, inclusiv în acordul privind exporturile de cereale ucrainene, suspendat ulterior de Rusia.

Unul dintre elementele centrale ale mesajului transmis de Erdogan către Vladimir Putin a fost ideea unui armistițiu limitat, concentrat pe infrastructura critică. Președintele turc a sugerat că oprirea atacurilor asupra obiectivelor energetice și a porturilor ar putea crea un climat de încredere minim necesar pentru reluarea negocierilor politice.

„Marea Neagră nu ar trebui să fie văzută ca un câmp de luptă. O astfel de situație ar dăuna doar Rusiei și Ucrainei”, a afirmat Erdogan, într-un comunicat publicat de biroul său. El a insistat asupra faptului că securitatea navigației în Marea Neagră este vitală nu doar pentru cele două state aflate în conflict, ci și pentru stabilitatea economică regională și globală.

„Toată lumea are nevoie de navigație sigură în Marea Neagră. Acest lucru trebuie asigurat”, a adăugat liderul turc, reafirmând disponibilitatea Ankarei de a contribui la mecanisme de garantare a securității maritime.

Biroul președintelui turc a transmis vineri că Ankara rămâne pregătită să sprijine activ orice inițiativă de pace care ar putea fi acceptată de ambele părți. Turcia menține relații diplomatice atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, o poziție care îi permite să joace un rol unic într-un context geopolitic extrem de polarizat.

Erdogan a subliniat în repetate rânduri că o soluție durabilă nu poate fi obținută exclusiv prin mijloace militare și că dialogul, chiar și dificil, este indispensabil. În acest sens, propunerea unui armistițiu parțial este văzută la Ankara ca un prim pas pragmatic, menit să reducă pierderile și să limiteze riscurile pentru infrastructura civilă și comerțul internațional.

Un alt element important al declarațiilor lui Erdogan îl reprezintă intenția de a discuta planul de pace cu președintele american Donald Trump. Liderul turc a spus că speră să aibă în curând „ocazia să discutăm planul de pace și cu președintele american Trump”, sugerând că Ankara vede Washingtonul ca un actor-cheie în relansarea negocierilor.

Erdogan mizează pe sprijinul administrației Trump pentru a construi un cadru de mediere mai larg, care să includă garanții de securitate și mecanisme de implementare a unui eventual acord. Relația personală dintre cei doi lideri este considerată de analiști un posibil avantaj diplomatic pentru Turcia.

Declarațiile optimiste ale lui Erdogan vin însă într-un context tensionat pe teren. La doar câteva zile după amenințările Moscovei privind izolarea Ucrainei de mare, Rusia a atacat două porturi ucrainene, provocând avarii mai multor nave, inclusiv trei nave turcești, potrivit oficialilor ucraineni și unui armator citat de Reuters.

Una dintre navele afectate transporta provizii alimentare, incidentul subliniind fragilitatea situației din Marea Neagră și riscurile la care sunt expuse rutele comerciale. Atacurile au loc în timp ce Turcia încearcă să promoveze ideea unui armistițiu limitat, ceea ce evidențiază contrastul dintre eforturile diplomatice și realitatea de pe front.