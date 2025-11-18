Zelenski pleacă în Turcia pentru a salva negocierile de pace. Steve Witkoff va fi prezent

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită oficială în Spania, a anunțat că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca să relanseze negocierile pentru pace cu Rusia.

La discuții este așteptat să participe și trimisul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, conform unor surse turcești citate de Reuters.

În schimb, Kremlinul a precizat că nu va trimite reprezentanți la această reuniune.

Potrivit lui Zelenski, Ucraina „se pregătește să relanseze negocierile” și a elaborat „soluții pe care le va propune partenerilor” săi, subliniind că „a face tot posibilul pentru a aduce mai aproape sfârșitul războiului este prioritatea principală a Ucrainei”.

El a menționat, de asemenea, că se fac eforturi pentru a restabili schimburile de prizonieri de război.

Această deplasare vine după o serie de runde anterioare de negocieri desfășurate la Istanbul, care, deși au avut ca rezultat schimburi de prizonieri și resturi ale soldaților morți, nu au condus la un armistițiu sau la un acord de pace durabil.

O sursă turcă a confirmat că Steve Witkoff, trimisul special al SUA, va fi prezent la discuțiile din Turcia în aceeași zi cu Zelenski.

Prezența lui Witkoff sugerează implicarea activă a Statelor Unite în încercarea de a revigora procesul de pace, aducând consiliere și susținere diplomatică Ucrainei în dialogurile cu Rusia.

Kremlinul a anunțat că nu va trimite reprezentanți la negocierile programate în Turcia.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „pentru moment, aceste contacte au loc fără participarea Rusiei”.

Cu toate acestea, Peskov a menționat că președintele rus Vladimir Putin rămâne deschis la discuții ulterioare cu SUA și Turcia, în funcție de rezultatele întâlnirii.

De asemenea, emisari ruși de nivel inferior, precum Kirill Dmitriev, nu vor participa la reuniune; potrivit unor surse, Dmitriev a avut o întrevedere „foarte productivă” cu Witkoff în perioada 24–26 octombrie în Statele Unite.

Negocierile dintre Ucraina și Rusia au avut loc anterior la Istanbul în mai și iunie 2025.

În acele runde, s-au realizat schimburi de prizonieri și ale resturilor soldaților decedați, dar nu s-a avansat semnificativ spre un acord de încetare a focului.

Observatori și analiști au subliniat anterior că, deși Turcia a servit ca mediator principal în aceste discuții, lipsa angajamentului la nivel înalt din partea Rusiei (inclusiv absența lui Putin în unele runde) rămâne un obstacol major.

Vizita lui Zelenski în Turcia marchează un nou efort diplomatic pentru reînsuflețirea negocierilor de pace, în ciuda lipsei de implicare explicită a Moscovei.

Prezența lui Witkoff sugerează o presiune diplomatică americană sporită, posibil pentru a forța un progres sau cel puțin un dialog mai structurat.

Refuzul Kremlinului de a trimite reprezentanți ridică semne de întrebare cu privire la seriozitatea angajamentului Rusiei față de un eventual acord.

Există riscul ca această rundă de discuții să nu ducă la rezultate concrete, având în vedere stagnarea anterioră și diferențele majore de poziție între părți.