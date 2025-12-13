Putin își fortifică palatul din pădure: noi sisteme antiaeriene și pedepse dure pentru intruși

Vladimir Putin pare să-și consolideze și mai mult securitatea personală, pe fondul unei temeri crescânde față de posibile amenințări la viața sa. Reședința luxoasă ascunsă într-o zonă împădurită ar fi fost recent înconjurată de noi sisteme de apărare antiaeriană, semn al unei stări de alertă permanente la cel mai înalt nivel al puterii de la Kremlin, informează The Sun

Mai exact, Vladimir Putin ar fi ordonat consolidarea masivă a apărării aeriene în jurul unuia dintre cele mai bine păzite refugii ale sale, un complex fortificat unde, potrivit informațiilor apărute recent, s-ar adăposti alături de partenera sa, fosta gimnastă Alina Kabaeva, și de cei doi copii ai lor.

Deși liderul de la Kremlin susține public că este dispus să poarte discuții cu Donald Trump pentru a găsi o soluție de încetare a războiului din Ucraina, realitatea din teren sugerează un alt scenariu: Putin pare să se pregătească pentru o retragere strategică, în timp ce ofensiva rusă continuă fără semne de oprire.

Reședința luxoasă de la Valdai, din regiunea Novgorod, a fost transformată într-o adevărată fortăreață. Cercetări recente indică faptul că zona este apărată în prezent de aproximativ 20 de sisteme moderne de apărare antiaeriană. Numărul acestora a crescut semnificativ într-un timp scurt: în august erau doar 12, iar cu puțin peste un an în urmă existau doar șapte.

Surse apropiate situației susțin că aici s-ar afla Putin, în vârstă de 73 de ani, împreună cu Alina Kabaeva, în vârstă de 42 de ani, și cei doi fii ai lor, Ivan, de 10 ani, și Vladimir Jr., de șase ani. Amplificarea măsurilor de securitate ar reflecta temerile Kremlinului față de noile arme cu rază lungă de acțiune dezvoltate de Ucraina, inclusiv rachete de croazieră de ultimă generație, capabile să lovească ținte aflate la mare distanță.

Palatul din pădure, situat la aproximativ 370 de kilometri nord-vest de Moscova, este învăluit în mister. Se crede că sub complex există un buncăr nuclear și facilități medicale, iar accesul publicului este strict interzis. Securitatea este asigurată în principal de sisteme Pantsir-M și S-400, unele dintre cele mai performante din arsenalul rus.

Potrivit unor rapoarte recente, Putin ar petrece acum cea mai mare parte a timpului la Valdai, folosind tot mai rar reședința oficială de la Novo-Ogarevo, aflată la periferia Moscovei și considerată mai vulnerabilă în fața unor eventuale atacuri ucrainene.

Întregul domeniu este supravegheat de Serviciul Federal de Securitate, iar sancțiunile pentru pătrunderea neautorizată sunt severe: până la doi ani de muncă corecțională și amenzi care pot ajunge la echivalentul a 5.300 de lire sterline.

Potrivit publicației de investigație Proekt, la o distanță relativ egală față de locuințele lui Putin și Kabaeva se află un complex spa de mari dimensiuni, dotat cu solar, cameră criogenică, bazin de înot de 25 de metri, saune, facilități pentru terapii cu nămol, săli de masaj, precum și spații destinate serviciilor de cosmetică și stomatologie.

Ancheta mai menționează o „prezență constantă a copiilor” pe proprietate. În verile anilor 2020 și 2021, pe terenul unde existaseră anterior heliporturi, a fost amenajată o pistă de karting. De asemenea, între 2016 și 2020, în apropierea reședinței din pădure, a fost construit un loc de joacă de mari dimensiuni, decorat în culori vii, galben și albastru.

Pentru deplasările către reședința izolată de pe malul lacului, Putin ar utiliza un tren blindat special. Conform Proekt, în apropierea domeniului a fost construită o stație feroviară secretă, strict securizată, destinată exclusiv acestui scop.

Temerile tot mai accentuate legate de propria siguranță l-ar fi determinat pe liderul rus să ordone construirea a trei palate-buncăr extrem de bine protejate pe teritoriul Rusiei, potrivit declarațiilor lui Gleb Karakulov, un fost oficial de rang înalt al Kremlinului care a părăsit sistemul.

Alina Kabaeva, supranumită în trecut „cea mai flexibilă femeie din Rusia”, a cucerit aurul olimpic la Atena, în 2004, și a apărut ulterior în pictoriale îndrăznețe pentru revista Maxim. Relația sa cu Vladimir Putin ar fi devenit una stabilă în jurul anului 2006.

La scurt timp după aceea, în 2007, fostul partener al Kabaevei, cântărețul Murat Nasyrov, a murit în urma unei căderi de la balconul apartamentului său, un incident considerat de unii drept suspect.