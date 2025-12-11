Kim Jong-un ridică palate somptuoase pentru Putin și Trump. Video

Se pare că liderul nord-coreean Kim Jong-un investește resurse considerabile în construcția unor reședințe fastuoase, destinate unor lideri internaționali precum Vladimir Putin și Donald Trump. Proiectele, descrise de surse drept „palate de lux”, ar urma să ofere stilul extravagant al celor doi politicieni, informează The Sun.

Experții care analizează imaginile din satelit sugerează că una dintre locuințe ar putea fi destinată președintelui rus Vladimir Putin. Lucrările de construcție se desfășoară în apropierea unui cimitir recent amenajat, dedicat militarilor nord-coreeni decedați în timpul conflictului din Ucraina.

Pe fondul tensiunilor persistente în Europa, există speculații că liderul de la Kremlin ar putea căuta refugiu în Coreea de Nord în cazul izbucnirii unui al Treilea Război Mondial.

Imagini recente din satelit dezvăluie lucrări de construcție extinse la trei conace de lux, fiecare cu o suprafață de aproximativ 139.930 de metri pătrați, în curs de desfășurare încă din luna octombrie.

O fotografie de înaltă rezoluție, realizată în decembrie, surprinde ridicarea unor noi etaje și construirea unor clădiri anexe. Potrivit rapoartelor, aceste reședințe opulente din complexul Kumsusan State Guesthouse din Phenian sunt pregătite să găzduiască vizite ale președintelui Putin și ale altor oaspeți de rang înalt, printre care și Donald Trump.

În aceeași lună în care au început lucrările la noile reședințe de lux, Kim Jong-un a demarat construcția unui „sanctuar sacru” dedicat sutelor de soldați nord-coreeni căzuți în războiul din Ucraina, conflict inițiat de Vladimir Putin.

Experiența anterioară cu pensiunile construite pe același amplasament în 2019, finalizate în doar patru luni, sugerează că și această etapă avansează cu o viteză comparabilă.

Se presupune că Vladimir Putin ar fi principalul beneficiar al noii reședințe, dat fiind intensificarea legăturilor dintre cele două regimuri autoritare în contextul războiului din Ucraina. În iunie 2024, liderul rus a vizitat Phenianul, însă teama lui Kim de zbor face ca summiturile să fie de regulă organizate la Vladivostok, aproape de granița nord-coreeană, cu acces facil prin tren.

Speculațiile privind o posibilă relocare temporară a lui Putin în Coreea de Nord rămân neconfirmate. În prezent, se consideră că noile conace sunt destinate în principal găzduirii liderilor internaționali în cadrul summiturilor, deși protocolul diplomatic indică Moscova ca locație pentru următoarea reuniune.

Xi Jinping, președintele Chinei, rămâne un alt potențial participant la viitoarele întâlniri cu Kim, deși nu există informații oficiale privind o vizită viitoare a liderilor străini în Coreea de Nord.

În octombrie, în jurul momentului în care au început lucrările de construcție, președintele american Donald Trump și-a exprimat disponibilitatea de a călători în Coreea de Nord pentru a discuta ridicarea sancțiunilor impuse regimului de la Phenian. Până în prezent, liderul nord-coreean Kim Jong-un nu a răspuns public acestei propuneri.

Trump și Kim s-au întâlnit de trei ori în timpul primului mandat al președintelui american: prima dată la Singapore, apoi la Hanoi și, în final, în zona demilitarizată de pe Peninsula Coreeană. Ultima întâlnire, din iunie 2019, a rămas în memoria colectivă prin momentul în care Trump a pășit pentru scurt timp în Coreea de Nord pentru a-i strânge mâna lui Kim, un gest simbolic fără precedent.