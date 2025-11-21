Putin susține că e sănătos după două zile de investigații, dar evită să-și verifice tensiunea

Vladimir Putin a afirmat că se simte bine după un control medical de două zile, deși a evitat să își măsoare tensiunea arterială în timpul unei conferințe dedicate inteligenței artificiale, potrivit unor surse citate de Fox News.

La forumul AI Journey de la Moscova, Vladimir Putin, 73 de ani, a fost invitat să testeze un nou sistem bazat pe inteligență artificială care poate măsura pulsul și tensiunea arterială printr-un scaner doar cu vârful degetului, dar a refuzat.

„Am făcut recent controlul medical anual. A durat două zile și jumătate, inclusiv o ședere peste noapte la clinică. Slavă Domnului, totul este în regulă”, a declarat președintele rus.

Putin a făcut declarațiile în contextul speculațiilor continue privind sănătatea sa. La un eveniment desfășurat la Moscova pe 9 noiembrie, participanții au remarcat că liderul rus prezenta o vânătaie sau o umflătură la o mână.

Consilierul prezidențial ucrainean Anton Gerașcenko a publicat pe x.com o fotografie de aproape cu mâna lui Vladimir Putin, observând că venele acestuia par umflate și comentând: „Ceva nu este în regulă cu mâinile lui Putin”.

Președintele rus Vladimir Putin a surprins audiența la o conferință dedicată inteligenței artificiale, declarând că își propune să atingă vârsta de 150 de ani. Liderul de la Kremlin, în vârstă de 73 de ani, a adăugat însă că o viață atât de lungă nu ar fi suficientă pentru a realiza tot ce și-ar dori pe Pământ.

Președintele rus a mai afirmat că oamenii ar putea ajunge, în viitor, să trăiască până la 150 de ani. „Probabil că este posibil să ajungem la 150”, a spus el, adăugând însă că cei care vor atinge această vârstă „vor fi întotdeauna puțini”.

Aceasta nu este prima ocazie în care liderul rus își exprimă interesul pentru longevitate. Comentariile sale vin în contextul acuzațiilor serviciilor de informații ucrainene, care susțin că Putin ar apela la dubluri pentru a-și proteja securitatea și a face față programului său intens.

Într-o discuție din septembrie cu președintele chinez Xi Jinping și Kim Jong Un, liderul de la Kremlin a sugerat că ambii ar putea trăi peste 150 de ani, susținând că „organele umane pot fi transplantate continuu”. Liderul rus a adăugat că, în opinia sa, „cu cât trăiești mai mult, cu atât devii mai tânăr”. „Poate că într-o zi, am putea chiar atinge nemurirea”.

General-locotenent Kyrylo Budanov, șeful serviciilor secrete militare ucrainene, a exprimat îngrijorări legate de dorința președintelui rus Vladimir Putin de a-și prelungi viața. Budanov a subliniat că, din perspectivă istorică, dictatorii au căutat adesea mijloace pentru a trăi mai mult, unii chiar aspirând la nemurire: „Să ne întoarcem la istorie, toți dictatorii au visat să trăiască mai mult și, în cel mai bun caz, să trăiască veșnic”.

Budanov a mai subliniat faptul că președintele rus Vladimir Putin caută să își protejeze viața, angajând dubluri pentru călătoriile pe care le consideră riscante. Întrebat dacă aceste replici sunt încă folosite, Budanov a răspuns afirmativ: „Da”, potrivit msn.com.