Google lansează WeatherNext 2: cea mai precisă prognoză meteo bazată pe AI

Google își redefinește modul de realizare a prognozelor meteo, mizând pe o inteligență artificială. Fără a recurge la noi instalații radar sau la lansări suplimentare de sateliți, compania introduce WeatherNext 2, un model avansat creat de Google DeepMind și Google Research.

Sistemul furnizează prognoze de până la opt ori mai rapid decât tehnologiile convenționale și generează, dintr-o singură simulare, sute de scenarii posibile privind evoluția vremii, oferind totodată o rezoluție superioară și o acuratețe sporită față de versiunile anterioare.

WeatherNext 2 este deja prezent în numeroase servicii populare Google, de la Google Search și Gemini, la Pixel Weather și Maps, iar o extindere mai amplă este programată odată cu lansarea viitorului API meteo al platformei Google Maps.

Actualizarea pe care o face WeatherNext 2 nu înseamnă doar o simplă schimbare în infrastructură, ci marchează o creștere vizibilă a preciziei. Spre deosebire de modelele anterioare, WeatherNext 2 poate genera sute de variante posibile, oferind specialiștilor meteo o imagine mult mai amplă asupra evenimentelor meteorologice.

Asta înseamnă că noua prognoză nu s-ar mai limita la o simplă frază: „șanse ploaie de 40%...”, ci ar putea oferi o serie de scenarii coerente pentru plimbarea de după-amiază, oferind o imagine mai clară asupra evoluției posibile a vremii și a momentului în care pot apărea schimbările.

Modelul nu mai pornește exclusiv de la prognozele finale sau de la simulări meteorologice complete, ci este antrenat să examineze direct variabile independente, precum temperatura, viteza vântului ori umiditatea. Pe baza modului în care acestea interacționează, sistemul reconstituie formarea structurilor atmosferice autentice, de la fronturi de furtună și episoade de caniculă până la schimbări locale în circulația aerului.

Conform Google, această strategie îi permite lui WeatherNext 2 să își depășească predecesorul, deja recunoscut ca unul dintre cele mai performante instrumente din domeniu, oferind prognoze mai exacte pentru 99,9% dintre variabile, pe perioade ce ajung la 15 zile.

Un alt avantaj este viteza. Modelul generează o analiză completă în mai puțin de un minut, comparativ cu orele necesare metodelor clasice bazate pe calcule fizice rulate pe super-computere. Această rapiditate face posibilă furnizarea unor actualizări ale vremii mult mai dese și mai detaliate.

După o perioadă extinsă de testare, Google Gemini va integra prognoze generate prin WeatherNext 2, la fel cum o face deja pentru Google Maps. Pentru utilizatorul de rând, această schimbare ar putea aduce numeroase avantaje, mai ales când sunt de luat o multitudine de decizii în ziua respectivă.

De asemenea, predicțiile meteo bazate pe AI îi ajută pe furnizorii de energie verde să anticipeze mai precis producția eoliană și solară, iar echipele de intervenție pot reacționa mai eficient atunci când prognozele sunt precise.

Potrivit informațiilor oferite de Google, WeatherNext 2 propune un set de scenarii construite pe fundamente fizice, orientând prognozele către o abordare mai strategică. Deși nu poate contracara efectele tot mai imprevizibile ale schimbărilor climatice și ale fenomenelor extreme, tehnologia oferă un avantaj celor care caută soluții mai eficiente în gestionare vremii. Compania mai subliniază faptul că prognoza meteo bazată pe inteligență artificială începe să se contureze ca o infrastructură indispensabilă.