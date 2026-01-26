Politica

Coaliția de guvernare, reunită în ședință. Bugetul pe 2026, printre principalele discuții

Comentează știrea
Coaliția de guvernare, reunită în ședință. Bugetul pe 2026, printre principalele discuțiiLiderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
Din cuprinsul articolului

Coaliția de guvernare s-a reunit luni la Palatul Victoria pentru a stabili calendarul asumării răspunderii pe pachetele de reformă a administrației și relansare economică, precum și pentru a finaliza discuțiile privind proiectul bugetului de stat pe 2026.

Coaliția pregătește asumarea răspunderii pe reforme și relansare economică

Prioritatea coaliției este stabilirea calendarului asumării răspunderii în Parlament pentru pachetul de reformă a administrației, care prevede tăieri ale cheltuielilor cu salariile, și pentru pachetul cu măsuri de relansare a economiei, solicitat de PSD și elaborat în ultimele zile într-un grup de lucru format din cele patru partide, condus de Ministerul Finanțelor.

Guvernul intenționează ca angajarea răspunderii să aibă loc la finalul acestei săptămâni, într-o sesiune parlamentară extraordinară, întrucât deputații și senatorii sunt în vacanță parlamentară și urmează să revină la lucru de la 1 februarie.

Asumarea răspunderii, legată de bugetul pe 2026

Asumarea răspunderii pe pachetul reformei administrației trebuie să aibă loc înainte de începerea dezbaterilor în Parlament pe bugetul de stat pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că pachetul legislativ, care prevede reduceri de cheltuieli în administrația publică, este „foarte important” pentru elaborarea bugetului.

Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei
Mircea Lucescu a fost externat. În ce stare e selecționerul naționalei
Salariu Bugetari

Sursa foto: Pixabay.com

Pachetul de relansare economică a fost, de asemenea, discutat în ultimele zile de partidele din coaliție, în cadrul negocierilor privind prioritățile legislative și calendarul asumării răspunderii în Parlament.

Propunerile pentru relansare economică, integrate cu cele ale celorlalte partide

Fostul ministru de Finanțe și deputat PSD, Adrian Câciu, a declarat că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică și sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR și USR, în urma discuțiilor de joi din grupul tehnic de lucru.

El a precizat că viteza de implementare va fi decisivă și și-ar dori ca măsurile să fie deja aplicate începând cu luna martie, iar pachetul va include și o componentă dedicată sectorului de prelucrare, unde România înregistrează cele mai mari deficiențe.

 

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:35 - Haos la Australian Open. Multe meciuri au fost anulate
16:30 - Jennifer Aniston, mărturisiri dureroase despre relația cu mama sa
16:24 - Trupele lui Putin, presiuni tot mai mari asupra porturilor ucrainene. Navele, direcționate către România și Bulgaria
16:19 - Exclusiv. SUA, Iranul și noul echilibru regional. Adrian Severin: Orientul Mijlociu nu este un teatru al drepturilor ...
16:13 - Hotel asediat în Minneapolis. Ferestre sparte, graffiti și gaze lacrimogene, după un protest anti-ICE
16:08 - Michael Schumacher nu mai este imobilizat la pat, la 12 ani după accident

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale