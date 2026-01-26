Coaliția de guvernare, reunită în ședință. Bugetul pe 2026, printre principalele discuții

Coaliția de guvernare s-a reunit luni la Palatul Victoria pentru a stabili calendarul asumării răspunderii pe pachetele de reformă a administrației și relansare economică, precum și pentru a finaliza discuțiile privind proiectul bugetului de stat pe 2026.

Prioritatea coaliției este stabilirea calendarului asumării răspunderii în Parlament pentru pachetul de reformă a administrației, care prevede tăieri ale cheltuielilor cu salariile, și pentru pachetul cu măsuri de relansare a economiei, solicitat de PSD și elaborat în ultimele zile într-un grup de lucru format din cele patru partide, condus de Ministerul Finanțelor.

Guvernul intenționează ca angajarea răspunderii să aibă loc la finalul acestei săptămâni, într-o sesiune parlamentară extraordinară, întrucât deputații și senatorii sunt în vacanță parlamentară și urmează să revină la lucru de la 1 februarie.

Asumarea răspunderii pe pachetul reformei administrației trebuie să aibă loc înainte de începerea dezbaterilor în Parlament pe bugetul de stat pe 2026. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că pachetul legislativ, care prevede reduceri de cheltuieli în administrația publică, este „foarte important” pentru elaborarea bugetului.

Pachetul de relansare economică a fost, de asemenea, discutat în ultimele zile de partidele din coaliție, în cadrul negocierilor privind prioritățile legislative și calendarul asumării răspunderii în Parlament.

Fostul ministru de Finanțe și deputat PSD, Adrian Câciu, a declarat că toate propunerile PSD vor fi incluse în pachetul de relansare economică și sunt completate cu măsuri de la PNL, UDMR și USR, în urma discuțiilor de joi din grupul tehnic de lucru.

El a precizat că viteza de implementare va fi decisivă și și-ar dori ca măsurile să fie deja aplicate începând cu luna martie, iar pachetul va include și o componentă dedicată sectorului de prelucrare, unde România înregistrează cele mai mari deficiențe.