Grindeanu, discuții cu banca americana JP Morgan: Stimularea economiei este esențială

Președintele Camerei Deputaților și liderul PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că stimularea economiei este esențială, mai ales în actualul context socio-economic, aceasta fiind una dintre principalele concluzii ale discuției cu delegația băncii americane JP Morgan.

Grindeanu a subliniat că programul PSD de măsuri pentru relansarea economiei, completat cu propunerile partenerilor de guvernare, trebuie aprobat în curând în Parlament, pentru a fi aplicat rapid și pentru a produce rezultate concrete în folosul companiilor românești.

Sorin Grindeanu a precizat că a constatat că un investitor străin de calibrul JP Morgan este atent la modul în care este realizată consolidarea fiscală, subliniind importanța menținerii unui echilibru în acest proces.

Liderul PSD a afirmat că reformele care urmăresc reducerea cheltuielilor statului trebuie însoțite de soluții pentru sprijinirea firmelor în demararea de investiții noi și a amintit că, în mandatul său de ministru al Transporturilor, au fost realizate cele mai mari investiții în infrastructură, considerate esențiale pentru creșterea economică sustenabilă.

Sorin Grindeanu a afirmat că, în calitate de lider al PSD, va fi concentrat să nu lase povara consolidării bugetare pe umerii celor mai dezavantajați, precum pensionari, șomeri și persoane cu dizabilități.

Liderii coaliției PSD-PNL-USR-UDMR au o întâlnire programată la Guvern pentru a discuta planul premierului Ilie Bolojan de a-și asuma răspunderea pentru proiectul de reformă a birocrației.