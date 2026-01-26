Ionel Bucur, consilider județean PSD, a demisionat fără motiv din funcția de administrator al Nuclearelectrica

Ionel Bucur, fost director al Centralei Nucleare de la Cernavodă și actual consilier județean PSD, și-a dat demisia din Consiliul de Administrația Nuclearelectrica la doar două luni de la numire, într-un moment-cheie pentru compania de stat, care a anunțat în aceeași zi convocarea unei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor pentru aprobarea deciziei finale de investiție în proiectul mini-reactoarelor nucleare de la Doicești, un proiect strategic de 5 miliarde de euro.

Ionel Bucur, fost director general al Centralei Nucleare Cernavodă în perioada 1996–2016 și actual consilier județean PSD, și-a dat brusc demisia din funcția de administrator al Nuclearelectrica, la doar două luni după acceptarea mandatului. Informația a fost comunicată oficial de compania de stat, fără a fi indicat vreun motiv al încetării contractului.

Potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București, Nuclearelectrica a fost notificată în data de 23 ianuarie 2026 cu privire la solicitarea lui Ionel Bucur de încetare a contractului de mandat, semnat la 24 noiembrie 2025. Compania îi mulțumește acestuia pentru contribuția din perioada mandatului, menționând că Bucur este unul dintre cei mai experimentați specialiști din România în domeniul energiei nucleare.

Ionel Bucur, consilier județean PSD și fost director general al Centralei Nucleare Cernavodă, și-a dat brusc demisia din funcția de administrator al Nuclearelectrica în aceeași zi în care compania a anunțat convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor pentru 12 februarie 2026. Pe ordinea de zi se află adoptarea deciziei finale de investiție în proiectul mini-reactoarelor americane de la Doicești.

Proiectul de 462 MW de la Doicești, estimat la 4,9 miliarde de euro, utilizează tehnologia SMR dezvoltată de NuScale și ar transforma România într-un obiectiv nuclear civil unic la nivel mondial. SMR-urile, folosite de SUA din anii ’50 pentru submarine și nave comerciale, sunt suficient de mici pentru a fi transportate cu camionul și sunt utilizate și în misiunile NASA de pe Marte.

Ionel Bucur, consilier județean PSD, și-a dat brusc demisia din funcția de administrator al Nuclearelectrica, într-un context în care implementarea tehnologiei NuScale la Doicești are o importanță majoră pentru compania americană, după eșuarea proiectului principal din SUA. Tehnologia, subvenționată cu 450 de milioane de dolari de Guvernul american, nu a fost niciodată aplicată comercial pe teritoriul Statelor Unite.

Proiectul de la Doicești, care utilizează reactoare modulare mici de 77 MW, este aprobat de U.S. Nuclear Regulatory Commission și se va derula pe amplasamentul fostei termocentrale, printr-un parteneriat între Nuclearelectrica, NuScale Power și E-Infra, cu Fluor Co. responsabilă de EPC. Inițiat printr-un acord interguvernamental în 2020, proiectul a fost consolidat în 2021–2022 prin acorduri pentru instalarea primului reactor SMR din România.