Viața la bordul Stației Spațiale Internaționale. Cum trăiesc astronauții în spațiu

Pe orbita Pământului, viața capătă reguli proprii. Astronauții de pe Stația Spațială Internațională trăiesc fiecare zi între gravitația zero, experimente științifice de vârf și rutine adaptate unei lumi plutitoare, unde chiar gesturile simple precum, mâncatul, dormitul sau deplasarea, devin provocări. Fiecare clipă în spațiu dezvăluie nu doar misterele universului, ci și cum corpul și mintea umană se adaptează la necunoscut, oferindu-ne o perspectivă unică asupra locului oamenilor în cosmos.

Astronauții beneficiază de opt ore de somn după o zi de muncă de șaisprezece ore, însă odihna nu este întotdeauna liniștită. Ei pot avea vise și pot sforăi, însă anxietatea, răul de mișcare și zgomotul produs de stație sau de colegii de echipaj le pot perturba somnul. Fiecare astronaut primește o mască de dormit și dopuri pentru urechi pentru a bloca lumina și zgomotul, încercând astfel să mențină un tipar regulat de odihnă.

Igiena personală se realizează zilnic prin spălarea cu două cârpe umede, una pentru spălare și cealaltă pentru clătire, iar părul este spălat cu șampon fără clătire, deoarece apa și săpunul aderă la piele în condițiile lipsei de gravitație, iar excesul de apă este aspirat în rezervorul de apă uzată.

Aerul este vital pentru supraviețuire, iar Sistemul de Control al Mediului și Suportului Vieții produce oxigen prin electroliza apei, eliminând hidrogenul în spațiu și filtrând amoniacul, acetona și dioxidul de carbon generate de astronauți și experimente. Apa este reciclată permanent de procesorul rus, care transformă umiditatea și condensul din aer în apă potabilă și pentru igienă.

Astronauții nu trebuie să se îngrijoreze de germenii precum cei de pe Pământ. Singurele bacterii de la bord sunt cei pe care îi aduc chiar ei. Totuși, acest lucru nu îi protejează de senzația de răceală. Lipsa gravitației determină fluidele din corp să se ridice spre cap, provocând o senzație asemănătoare unei răceli constante.

Pentru a preveni deteriorarea oaselor și a musculaturii, astronauții fac două ore de exerciții fizice pe zi. Folosesc banda de alergat sau bicicleta staționară. Fără aceste exerciții, ar fi incapabili să meargă sau să stea în picioare la întoarcerea pe Pământ după luni întregi petrecute în spațiu.

Spațiul de locuit pe navetă este împărțit în trei niveluri: puntea de zbor, middeck-ul și puntea de susținere a vieții și întreținere. Middeck-ul măsoară patru metri lungime și între 2,7 și 3,7 metri lățime. Aici se desfășoară toate activitățile zilnice, mâncat, dormit, igienă și recreere. Zona este dotată cu toaletă, chiuvetă, cuptor, dulapuri, paturi suprapuse și aeronava pentru acces în compartimentul de marfă.

Pe Stația Spațială Internațională, astronauții au mai mult spațiu. Totuși, majoritatea este ocupată de experimente. Modulul de Serviciu Zvezda reprezintă principala locuință a echipajului. Aici se află bucătăria, frigiderul/congelatorul, echipamentele de exerciții, cabina de dormit, toaleta, chiuveta și masa de lucru.

Mâncarea se află în recipiente de unică folosință, iar tacâmurile și tăvile sunt curățate cu șervețele umede dezinfectante, eliminând astfel necesitatea unei chiuvete sau a unei mașini de spălat vase, iar bucătăria este un modul care încălzește și rehidratează alimentele și băuturile.

Dulapurile de la bord adăpostesc bunurile personale ale astronauților, inclusiv articolele de igienă, hainele, cărțile, CD-urile și orice alte obiecte pe care le-au adus pentru călătorie. Organizarea obiectelor personale este esențială într-un mediu unde spațiul este limitat și fiecare lucru trebuie să aibă un loc precis pentru a fi accesibil și sigur.

Somnul reprezintă o provocare în lipsa gravitației. Astronauții trebuie să se fixeze cu centuri sau să folosească saci de dormit atașați de scaun sau de perete pentru a evita lovirea obiectelor din jur. Pe navetă există patru astfel de saci, iar alți membri ai echipajului pot dormi în scaunul comandantului sau al pilotului, ori pot să se atașeze de perete. Pe stație există două cabine pentru dormit, fiecare pentru o persoană, dar atunci când echipajul este mai numeros și comandantul permite, astronauții pot dormi oriunde în stație.

Astronauții folosesc sistemul Softphone prin intermediul unui laptop pentru a suna acasă, folosind pachete de date IP care permit apeluri vocale printr-un microfon și căști. Conversațiile pot avea un decalaj de până la o secundă din cauza distanței, iar sistemul a fost modificat special pentru a suporta această întârziere, în timp ce alte întreruperi pot apărea din cauza lipsei semnalului sau a poziției stației.

Pe lângă aceasta, astronauții folosesc radioamator sau HAM pentru a comunica cu școlile și familiile de pe Pământ, un sistem folosit încă din 1983 pentru experimente de televiziune, mesaje text și voce, inclusiv în situații de urgență pe stația Mir.

Echipajele navetei și ale stației lucrează în medie 16 ore pe zi și rămân disponibile 24 de ore pentru orice nevoie. Activitățile echipajului navetei includ experimente, asamblarea și întreținerea stației, precum și lansarea, capturarea sau repararea sateliților, cu o durată medie de zbor de două săptămâni și jumătate.

În timpul săptămânii, astronauții își încep ziua cu micul dejun, igiena personală, curățenia și verificarea programului zilnic pe laptop, după care sunt prelevate probe de sânge pentru analize și se desfășoară o conferință pentru a stabili sarcinile zilei.

Urmează verificarea calității aerului și începerea experimentelor alocate, iar mai târziu se efectuează o nouă verificare a aerului înainte ca echipajul să efectueze două ore de exerciții fizice pe banda de alergat și bicicleta staționară. După care urmează masa de prânz în Modulul de Serviciu Zvezda. După prânz, astronauții au o pauză de o oră, după care reiau activitățile: întreținerea stației, cercetarea și lucrul la experimente, urmate de verificarea presiunii cabinei și câteva ture suplimentare pe banda de alergat.

Ziua se încheie cu finalizarea sarcinilor, curățarea experimentelor și verificarea sistemelor stației, o cină și o conferință pentru planificarea zilei următoare, după care echipajul beneficiază de timp liber pentru odihnă. În weekend, echipajul se ocupă de curățenie și de lista de sarcini diverse ale stației, potrivit nasa.gov.