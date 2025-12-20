Trump reorganizează politica spațială. Astronauții americani ar putea fi trimiși pe Lună până în 2028

Preşedintele SUA, Donald Trump, a stabilit obiective ambiţioase pentru explorarea spaţială, vizând trimiterea astronauților pe Lună până în 2028 şi protejarea spaţiului cosmic împotriva ameninţărilor militare. Anunţul a fost făcut printr-un ordin executiv emis joi, prima mare iniţiativă de politică spaţială din cel de-al doilea mandat al său, transmite Reuters. Ordinul, intitulat „Asigurarea supremaţiei spaţiale a Americii”, a fost semnat la câteva ore după ce miliardarul şi astronautul privat Jared Isaacman, fost client SpaceX, a fost numit al 15-lea administrator al NASA.

Ordinul reorganizează coordonarea politicii spaţiale naţionale, plasând-o sub autoritatea consilierului ştiinţific al Casei Albe, Michael Kratsios.

Documentul solicită Pentagonului şi agenţiilor de informaţii să elaboreze o strategie de securitate spaţială, vizează creşterea eficienţei contractorilor privaţi şi promovează testarea tehnologiilor de apărare antirachetă în programul „Golden Dome” al preşedintelui Trump.

Deşi pare să desfiinţeze Consiliul Naţional pentru Spaţiu, principalul organism de coordonare a politicilor spaţiale la Casa Albă, oficialii administraţiei spun că acesta va fi reorganizat doar la nivelul Biroului pentru Politici Tehnologice, preşedintele preluând rolul de conducător al consiliului în locul vicepreşedintelui.

Ţinta unei aselenizări cu echipaj uman până la finalul lui 2028 aminteşte de directiva emisă de Trump în 2019, când preşedintele ceruse revenirea pe Lună până în 2024, un termen considerat nerealist de mulţi experţi din industrie.

Întârzierile în dezvoltarea rachetei Space Launch System a NASA şi a navei Starship de la SpaceX au amânat progresiv calendarul. Obiectivul pentru 2028 fusese stabilit iniţial încă din perioada administraţiei Obama.

O aselenizare în 2028 ar marca începutul unei prezenţe umane permanente pe Lună, prin programul Artemis al NASA. Statele Unite concurează direct cu China, care vizează prima sa misiune lunară cu echipaj uman în 2030. Ordinul executiv semnat de președinte prevede stabilirea elementelor iniţiale ale unui avanpost lunar permanent până în 2030, consolidând obiectivul NASA de a dezvolta baze pe termen lung, inclusiv cu surse de energie nucleară.

La începutul celui de-al doilea mandat, Trump a vorbit frecvent despre misiuni pe Marte, în contextul susţinerii puternice din partea lui Elon Musk şi SpaceX pentru colonizarea Planetei Roşii. Totuşi, Congresul a pus accentul pe Lună, presând NASA să continue programul Artemis, în care au fost deja investiţi miliarde de dolari.

În paralel, administraţia Trump a redus personalul NASA cu aproximativ 20% şi a propus o tăiere a bugetului pentru 2026 cu circa 25% din cei 25 de miliarde de dolari obişnuiţi, punând în pericol mai multe programe ştiinţifice. Jared Isaacman a subliniat că NASA ar trebui să urmărească atât obiectivele lunare, cât şi pe cele marţiene, dar cu prioritate pentru Lună, pentru a devansa China.

Realizarea ţintei pentru 2028 depinde în mare măsură de progresul navei Starship de la SpaceX, criticată de foşti oficiali NASA pentru ritmul lent de dezvoltare.