NASA confirmă: comunicarea cu MAVEN a fost pierdută. Impactul asupra cercetării planetei Marte

NASA a anunțat pierderea contactului cu sonda Atmosfera de pe Marte și evoluția volatilă (MAVEN), aflată de peste un deceniu în orbita Planetei Roșii. Sonda, lansată în noiembrie 2013, a început să orbiteze Marte în septembrie 2014 și a oferit timp de 11 ani informații esențiale despre atmosfera și ionosfera planetei, potrivit publicației Politico.

Potrivit unui comunicat al agenției, echipele tehnice au constatat că telemetria sondei indica funcționarea normală a tuturor subsistemelor înainte ca MAVEN să treacă în spatele planetei, însă la revenirea în câmpul vizual, semnalul a dispărut.

„Telemetria de la MAVEN a arătat că toate subsistemele funcționau normal înainte ca aceasta să orbiteze în spatele Planetei Roșii”, au declarat oficialii NASA.

Agenția a precizat că echipele de control și operațiuni analizează situația și vor furniza mai multe informații imediat ce acestea vor fi disponibile.

De-a lungul celor 11 ani, MAVEN a studiat modul în care atmosfera superioară și ionosfera lui Marte interacționează cu Soarele și cu vântul solar, oferind date esențiale despre pierderea atmosferei marțiene în spațiu.

NASA subliniază că misiunea a contribuit la înțelegerea climei, atmosferei și posibilității existenței apei lichide pe Marte, precum și a condițiilor pentru locuibilitate.

În plus, MAVEN a funcționat și ca stație de retransmisie pentru roverele aflate pe suprafața planetei, facilitând comunicarea cu acestea. Sonda este, de asemenea, interconectată cu alte misiuni orbitale precum Mars Reconnaissance Orbiter, Mars Odyssey, Mars Express și ExoMars Trace Gas Orbiter.

Mars Reconnaissance Orbiter, lansată în 2005, are ca obiectiv principal detectarea apei persistente pe suprafața planetei. În 2023, aceasta a realizat fotografii detaliate ale craterelor marțiene.

Mars Odyssey, lansată în 2001, este cea mai longevivă misiune activă pe orbita marțiană, fiind destinată studiului norilor, ceții și înghețului, precum și cartografierii rocilor pentru a sprijini viitoarele aterizări pe Marte.

Mars Express, misiune a Agenției Spațiale Europene lansată în 2003, explorează atmosfera și suprafața planetei de pe orbita polară.

ExoMars Trace Gas Orbiter, proiect comun al ESA și agenției spațiale ruse, analizează atmosfera lui Marte în căutarea metanului și a altor gaze aflate în concentrații mici, contribuind la înțelegerea compoziției atmosferice și a posibilelor procese biologice sau geologice.

NASA continuă să monitorizeze situația și să investigheze cauzele pierderii semnalului.

Agenția a reiterat că echipele sale de operațiuni și inginerie lucrează pentru a restabili comunicarea și pentru a oferi date actualizate despre starea sondei.