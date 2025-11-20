NASA se pronunță în sfârșit asupra originii „3I/ATLAS”, după zile întregi de speculații

NASA clarifică în sfârșit controversele privind originea obiectului misterios „3I/ATLAS”. După săptămâni în care a evitat să comenteze public, agenția spațială americană a respins ferm teoriile ce sugerau o posibilă legătură a acestuia cu civilizații extraterestre, închizând astfel seria de speculații apărute în spațiul public.

NASA și-a reluat activitățile și a debutat cu o conferință de presă dedicată prezentării imaginilor până acum nepublicate ale obiectului interstelar 3I/ATLAS. Cercetătorii agenției au confirmat oficial că 3I/ATLAS este o cometă, respingând astfel valul de speculații online care o asociau cu o posibilă tehnologie extraterestră.

„3I/ATLAS” este doar al treilea obiect identificat vreodată ca venind din afara sistemului nostru solar. Observațiile realizate pe 20 august 2025 cu Telescopul Spațial Hubble indică faptul că nucleul cometei are un diametru estimat între 440 de metri și 5,6 kilometri.

La momentul descoperirii, cometa se deplasa cu aproximativ 221.000 km/h. Pe măsură ce s-a apropiat de Soare și a fost atrasă de gravitația acestuia, viteza i-a crescut la circa 246.000 km/h în zona de periheliu. La ieșirea din sistemul solar, 3I/ATLAS va părăsi regiunea cu aceeași viteză cu care a sosit.

Specialiștii de la NASA subliniază că nu există niciun risc pentru Pământ: cometa nu se va apropia mai mult de aproximativ 270 de milioane de kilometri, echivalentul a 1,8 unități astronomice.

Cometa 3I/ATLAS a fost identificată de telescopul de sondaj ATLAS, finanțat de NASA, în Rio Hurtado, Chile, iar descoperirea a fost raportată Centrului pentru Planete Minore pe 1 iulie 2025.

Telescopul ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) face parte din rețeaua de apărare planetară a NASA, care monitorizează în permanență cerul pentru a detecta obiectele potențial periculoase și a proteja Pământul.

Numele cometei, 3I/ATLAS, reflectă atât ordinea descoperirii, cât și natura sa: este al treilea obiect interstelar („3I”) identificat care traversează sistemul solar și a fost detectat de telescopul ATLAS.

Cercetătorii au confirmat că 3I/ATLAS provine din afara sistemului nostru solar datorită vitezei sale ridicate și a traiectoriei neobișnuite.

Caracteristicile, culoarea, viteza și direcția cometei 3I/ATLAS sunt toate în concordanță cu ceea ce ne-am aștepta de la o cometă obișnuită. Aceasta are un nucleu înghețat și o coadă, un nor luminos de gaz și praf care înconjoară nucleul și care se intensifică pe măsură ce cometa se apropie de Soare.

Traiectoria cometei este hiperbolică, ceea ce înseamnă că se deplasează cu o viteză prea mare pentru a fi captată de gravitația Soarelui și nu urmează o traiectorie orbitală închisă în jurul Soarelui. Pur și simplu trece prin sistemul nostru solar.

Cometa a atins cea mai apropiată distanță de Soare pe 30 octombrie 2025, aflându-se la circa 210 milioane de kilometri, adică 1,4 unități astronomice, chiar în afara orbitei lui Marte. În acel moment, Pământul se afla pe partea opusă a Soarelui, departe de traiectoria cometei.

Din punct de vedere științific, 3I/ATLAS este deosebit de valoroasă deoarece „diferențele sale față de cometele din sistemul nostru solar pot oferi informații despre compoziția altor sisteme solare”, se arată în comunicatul publicat pe site-ul science.nasa.gov.