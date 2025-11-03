NASA a detectat un obiect interstelar misterios. Un astrofizician de la Harvard: Ar putea fi o navă extraterestră

Un obiect interstelar neobișnuit, denumit „3I/ATLAS”, a stârnit nedumerire în rândul comunității științifice după ce a fost surprins traversând Sistemul Solar cu o viteză impresionantă și schimbându-și culoarea într-un albastru intens. Fenomenul a ridicat numeroase întrebări cu privire la originea și natura sa, unii cercetători de la Universitatea Harvard sugerând chiar ipoteza îndrăzneață că ar putea fi vorba despre o navă de origine extraterestră, potrivit dailystar.co.uk.

Observațiile au evidențiat faptul că 3I/ATLAS s-a comportat diferit față de obiectele cosmice cunoscute, depășind Soarele cu o viteză neobișnuită și manifestând caracteristici care nu se potrivesc modelelor tradiționale ale cometelor sau asteroizilor. Această combinație de factori a alimentat dezbateri intense în comunitatea științifică privind posibilele explicații naturale sau artificiale ale fenomenului.

Un astrofizician de la Universitatea Harvard a sugerat chiar că fenomenul ar putea fi rezultatul unui posibil „mecanism” artificial, poate de origine extraterestră. Denumirea „3I” indică faptul că este al treilea obiect interstelar observat până în prezent, litera „I” provenind de la „interstelar”, conform clasificării oficiale realizate de Centrul pentru Planete Minore.

Descoperit la finalul lunii iunie și confirmat de NASA, 3I/ATLAS se comportă diferit de cometele obișnuite. Mișcarea sa rapidă și traiectoria neobișnuită sugerează că provine dintr-un alt sistem stelar. Obiectul este și cel mai masiv dintre cele detectate până acum, cu un diametru estimat între 4,8 și 11,2 kilometri.

Aflat într-o veritabilă călătorie prin sistemul nostru solar, 3I/ATLAS a trecut în apropierea planetei Marte pe 3 octombrie. După această etapă, va părăsi treptat zona internă a sistemului solar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv din aria de observație a telescoapelor. Fenomenul oferă o nouă oportunitate pentru cercetători de a înțelege mai bine originea și comportamentul obiectelor interstelare, care continuă să ridice întrebări despre diversitatea și misterele spațiului cosmic.

Potrivit astrofizicianului Avi Loeb, de la Universitatea Harvard, obiectul interstelar 3I/ATLAS a manifestat o accelerație non-gravitațională și o culoare neobișnuit de albastră, mai intensă chiar decât cea a Soarelui, în momentul trecerii sale prin apropierea sistemului nostru.

Observațiile recente realizate de NASA confirmă această accelerare atipică, posibil cauzată de o degazare puternică, fenomen caracteristic cometelor. Procesul ar fi putut determina pierderea a aproape jumătate din masa obiectului, lăsând în urmă o dâră densă de resturi.

Totuși, într-o analiză publicată recent, Avi Loeb vine o interpretare mult mai controversată: aceste caracteristici, accelerația anormală și nuanța albastră intensă, ar putea trăda o origine artificială, sugerând că 3I/ATLAS ar fi, de fapt, o navă spațială concepută de o civilizație avansată.

„Accelerația non-gravitațională ar putea reprezenta o semnătură tehnologică, posibil generată de un motor intern”, a scris cercetătorul într-o postare pe platforma Medium. El a adăugat că și spectrul de albastru profund este neobișnuit pentru un corp natural:

„În mod normal, praful cosmic ar trebui să înroșească lumina solară reflectată, iar temperatura suprafeței de circa 20 de ori mai scăzută decât a fotosferei solare, ar trebui să producă o nuanță mai roșiatică. Faptul că obiectul devine mai albastru la apropierea de Soare reprezintă a noua anomalie observată în comportamentul său”, a puncat astrofizicianul Avi Loeb.

El mai susține că fenomenul observat ar putea fi explicat prin prezența unui motor încălzit sau a unei surse artificiale de lumină. Totuși, o altă ipoteză indică faptul că ar putea fi vorba despre o amprentă spectrală a monoxidului de carbon ionizat, un indiciu tipic pentru o cometă naturală.

Conform estimărilor astronomilor, obiectul 3I/ATLAS urmează să se afle cel mai aproape de Pământ pe 19 decembrie, când va trece la o distanță de aproximativ 278 de milioane de kilometri. Această apropiere relativă va oferi cercetătorilor cea mai bună șansă de a determina natura reală a corpului cosmic: dacă este o cometă obișnuită din spațiul interstelar sau un obiect de origine artificială.