Social

NASA a detectat un obiect interstelar misterios. Un astrofizician de la Harvard: Ar putea fi o navă extraterestră

Comentează știrea
NASA a detectat un obiect interstelar misterios. Un astrofizician de la Harvard: Ar putea fi o navă extraterestrăObiect misterios în spațiu. Sursa foto. Pixabay
Din cuprinsul articolului

Un obiect interstelar neobișnuit, denumit „3I/ATLAS”, a stârnit nedumerire în rândul comunității științifice după ce a fost surprins traversând Sistemul Solar cu o viteză impresionantă și schimbându-și culoarea într-un albastru intens. Fenomenul a ridicat numeroase întrebări cu privire la originea și natura sa, unii cercetători de la Universitatea Harvard sugerând chiar ipoteza îndrăzneață că ar putea fi vorba despre o navă de origine extraterestră, potrivit dailystar.co.uk.

NASA a detectat un obiect interstelar misterios. Un astrofizician de la Harvard: Ar putea fi o navă extraterestră

Observațiile au evidențiat faptul că 3I/ATLAS s-a comportat diferit față de obiectele cosmice cunoscute, depășind Soarele cu o viteză neobișnuită și manifestând caracteristici care nu se potrivesc modelelor tradiționale ale cometelor sau asteroizilor. Această combinație de factori a alimentat dezbateri intense în comunitatea științifică privind posibilele explicații naturale sau artificiale ale fenomenului.

Un astrofizician de la Universitatea Harvard a sugerat chiar că fenomenul ar putea fi rezultatul unui posibil „mecanism” artificial, poate de origine extraterestră. Denumirea „3I” indică faptul că este al treilea obiect interstelar observat până în prezent, litera „I” provenind de la „interstelar”, conform clasificării oficiale realizate de Centrul pentru Planete Minore.

Descoperit la finalul lunii iunie și confirmat de NASA, 3I/ATLAS se comportă diferit de cometele obișnuite. Mișcarea sa rapidă și traiectoria neobișnuită sugerează că provine dintr-un alt sistem stelar. Obiectul este și cel mai masiv dintre cele detectate până acum, cu un diametru estimat între 4,8 și 11,2 kilometri.

Fraudele online golesc conturile românilor. Ce obligații au băncile și cum pot fi protejați clienții
Fraudele online golesc conturile românilor. Ce obligații au băncile și cum pot fi protejați clienții
Val de frig peste România, cu ploi și îngheț în mai multe regiuni. Prognoza meteo pe regiuni
Val de frig peste România, cu ploi și îngheț în mai multe regiuni. Prognoza meteo pe regiuni

Obiectul misterios „3I/ATLAS” a trecut în apropierea planetei Marte pe 3 octombrie

Aflat într-o veritabilă călătorie prin sistemul nostru solar, 3I/ATLAS a trecut în apropierea planetei Marte pe 3 octombrie. După această etapă, va părăsi treptat zona internă a sistemului solar, trecând pe lângă Jupiter în martie 2026, înainte de a dispărea definitiv din aria de observație a telescoapelor. Fenomenul oferă o nouă oportunitate pentru cercetători de a înțelege mai bine originea și comportamentul obiectelor interstelare, care continuă să ridice întrebări despre diversitatea și misterele spațiului cosmic.

Potrivit astrofizicianului Avi Loeb, de la Universitatea Harvard, obiectul interstelar 3I/ATLAS a manifestat o accelerație non-gravitațională și o culoare neobișnuit de albastră, mai intensă chiar decât cea a Soarelui, în momentul trecerii sale prin apropierea sistemului nostru.

Observațiile recente realizate de NASA confirmă această accelerare atipică, posibil cauzată de o degazare puternică, fenomen caracteristic cometelor. Procesul ar fi putut determina pierderea a aproape jumătate din masa obiectului, lăsând în urmă o dâră densă de resturi.

Viteza anormală și nuanța de albastru intens ar putea fi o navă spațială concepută de o civilizație avansată

Totuși, într-o analiză publicată recent, Avi Loeb vine o interpretare mult mai controversată: aceste caracteristici, accelerația anormală și nuanța albastră intensă, ar putea trăda o origine artificială, sugerând că 3I/ATLAS ar fi, de fapt, o navă spațială concepută de o civilizație avansată.

„Accelerația non-gravitațională ar putea reprezenta o semnătură tehnologică, posibil generată de un motor intern”, a scris cercetătorul într-o postare pe platforma Medium. El a adăugat că și spectrul de albastru profund este neobișnuit pentru un corp natural:

„În mod normal, praful cosmic ar trebui să înroșească lumina solară reflectată, iar temperatura suprafeței de circa 20 de ori mai scăzută decât a fotosferei solare, ar trebui să producă o nuanță mai roșiatică. Faptul că obiectul devine mai albastru la apropierea de Soare reprezintă a noua anomalie observată în comportamentul său”, a puncat astrofizicianul Avi Loeb.

El mai susține că fenomenul observat ar putea fi explicat prin prezența unui motor încălzit sau a unei surse artificiale de lumină. Totuși, o altă ipoteză indică faptul că ar putea fi vorba despre o amprentă spectrală a monoxidului de carbon ionizat, un indiciu tipic pentru o cometă naturală.

Conform estimărilor astronomilor, obiectul 3I/ATLAS urmează să se afle cel mai aproape de Pământ pe 19 decembrie, când va trece la o distanță de aproximativ 278 de milioane de kilometri. Această apropiere relativă va oferi cercetătorilor cea mai bună șansă de a determina natura reală a corpului cosmic: dacă este o cometă obișnuită din spațiul interstelar sau un obiect de origine artificială.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

15:44 - AUR decide astăzi pe cine susține pentru Primăria Capitalei. Lulea: Avem mai multe opţiuni
15:34 - Cristian Mandeal dirijează Brahms și Mendelssohn la Sala Radio
15:23 - Fulgy nu se potolește. A închis contul de TikTok și a trecut la Instagram și la Dan Bursuc
15:15 - Regulile profesiei de medic, rescrise. Vor intra în vigoare din 2026
15:04 - Fraudele online golesc conturile românilor. Ce obligații au băncile și cum pot fi protejați clienții
14:56 - Dragnea, exclus de pe lista invitaților la Congresul PSD. Explicațiile lui Grindeanu

HAI România!

Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
Războiul ascuns pentru puterea tehnologică
România se Retrage din Istorie
România se Retrage din Istorie
Pleacă Americanii! Vin Rușii?
Pleacă Americanii! Vin Rușii?

Proiecte speciale