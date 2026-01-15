Prima evacuare medicală de pe stația spațială NASA. Un astronaut a avut nevoie de îngrijiri

NASA a efectuat prima evacuare medicală de pe Stația Spațială Internațională, aducând pe Pământ patru membri ai echipajului mai devreme decât era planificat, după ce un astronaut a avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit France24.

Cei patru astronauți din SUA, Rusia și Japonia urmează să aterizeze joi dimineață în Oceanul Pacific, în apropiere de San Diego, după ce misiunea le-a fost scurtată cu peste o lună. Americanii Mike Fincke și Zena Cardman, rusul Oleg Platonov și japonezul Kimiya Yui se află la bordul unei capsule Dragon a companiei SpaceX creată de Elon Musk, aterizarea fiind așteptată în largul coastei Californiei, în jurul orei 8:40 GMT.

Oficialii NASA au refuzat să identifice astronautul care a avut nevoie de îngrijiri medicale săptămâna trecută și nu au oferit detalii despre problemele de sănătate ale acestuia.

Astronautul este „stabil, în siguranță și bine îngrijit”, a declarat comandantul Stației Spațiale Internaționale, Mike Fincke, la începutul săptămânii, într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, precizând că decizia revenirii pe Pământ a fost luată pentru a permite evaluări medicale complete la sol.

Naveta, lansată în august și programată să rămână pe Stația Spațială Internațională până la sfârșitul lunii februarie, va reveni mai devreme după ce NASA a anulat pe 7 ianuarie ieșirea în spațiu planificată pentru Cardman și Fincke și a anunțat ulterior întoarcerea anticipată a echipajului.

Oficialii au precizat că problema de sănătate nu este legată de pregătirile pentru ieșirea în spațiu sau de alte operațiuni ale stației, nu reprezintă o urgență și nu pot fi oferite detalii suplimentare din motive de confidențialitate medicală. Vor fi aplicate procedurile standard de reintrare și aterizare, cu participarea echipei medicale obișnuite la bordul navei de recuperare din Pacific.

La bordul laboratorului orbital rămân un astronaut american și doi astronauți ruși, la aproximativ o lună și jumătate de la începutul unei misiuni de opt luni lansate cu o rachetă Soiuz din Kazahstan. NASA și SpaceX lucrează la lansarea unui nou echipaj format din patru persoane din Florida, misiune programată în prezent pentru mijlocul lunii februarie.