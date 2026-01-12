Poliția finlandeză ridică sechestrul asupra unei nave din Rusia. Ancheta privind cablul de telecomunicații, continuă

Autoritățile din Finlanda au anunțat luni ridicarea sechestrului asupra unei nave de marfă care fusese reținută în cadrul unei anchete privind posibila sabotare a unui cablu submarin de telecomunicații ce leagă Helsinki de Estonia, traversând Golful Finlandei, potrivit Reuters.

Deși nava este lăsată să părăsească apele teritoriale finlandeze, investigația nu este încheiată, iar unele măsuri restrictive rămân în vigoare pentru o parte a echipajului.

Potrivit unui comunicat al poliției, sechestrul impus navei de marfă Fitburg a fost ridicat după ce autoritățile finlandeze și estoniene au finalizat activitățile desfășurate la bordul acesteia. Nava fusese reținută la data de 31 decembrie, în timp ce se deplasa din Rusia către Israel.

„Poliția finlandeză și cea estoniană și-au încheiat activitatea la bordul navei, iar sechestrul poate fi, prin urmare, ridicat”, a declarat Risto Lohi, șeful anchetei din cadrul Biroului Național de Investigații din Finlanda, citat în comunicatul oficial.

Conform aceleiași surse, nava va părăsi apele teritoriale ale Finlandei în cursul zilei de luni. Totodată, autoritățile au precizat că unul dintre membrii echipajului a fost reținut în timpul investigației, iar în cazul altor membri ai echipajului se mențin restricții de deplasare.

Incidentul investigat vizează un cablu submarin de telecomunicații care face legătura între capitala Finlandei și Estonia. Acest tip de infrastructură este considerat esențial pentru comunicațiile regionale, fiind utilizat pentru transferul de date și servicii de telecomunicații între statele din regiunea Mării Baltice.

Autoritățile nu au oferit detalii suplimentare cu privire la natura exactă a avariei sau la concluziile preliminare ale anchetei. De asemenea, nu au fost formulate acuzații oficiale împotriva navei sau a echipajului în acest stadiu al investigației.

Regiunea Mării Baltice se află într-o stare de alertă sporită în urma mai multor incidente care au afectat infrastructura energetică și de comunicații în ultimii ani. De la începutul invaziei Rusiei în Ucraina, în 2022, au fost raportate mai multe întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicații și conductelor de gaze din zonă.

În acest context, Alianța Nord-Atlantică a anunțat consolidarea prezenței sale militare în regiune. Măsurile includ desfășurarea de fregate, aeronave și drone navale, cu scopul de a monitoriza și proteja infrastructura critică subacvatică și rutele maritime importante.

Deși nava Fitburg este autorizată să își continue deplasarea, ancheta coordonată de Biroul Național de Investigații din Finlanda continuă.

Autoritățile au confirmat că unii membri ai echipajului rămân sub interdicție de călătorie, fără a preciza durata acestor măsuri sau dacă vor fi impuse alte restricții suplimentare.

Informațiile oficiale disponibile până în prezent indică faptul că investigația se află într-o fază activă, iar eventualele concluzii vor fi comunicate public ulterior, în funcție de rezultatele analizelor și ale cooperării dintre autoritățile finlandeze și estoniene.