Țările din Europa care au introdus noi taxe pentru turiști. Intră în vigoare în 2026

Tot mai multe destinații europene populare au decis să impună taxe speciale pentru turiști începând cu anul 2026, într-un efort de a gestiona fluxurile masive de vizitatori și de a finanța infrastructura locală. Fenomenul supraaglomerării turistice („overtourism”) a devenit o problemă acută pe continent, astfel că autoritățile recurg la diverse „taxe turistice” – de la tarife pe noapte de cazare, la bilete de intrare pentru atracții sau chiar pentru accesul în orașe – menite să atenueze impactul turismului și să aducă fonduri pentru conservarea patrimoniului.

Roma impune bilet de acces la Fontana di Trevi. În capitala Italiei, unul dintre cele mai celebre obiective turistice – Fontana di Trevi – nu va mai putea fi vizitat gratuit de aproape. De la 1 februarie 2026, vizitatorii vor trebui să achite o taxă de 2 € de persoană pentru a trece de bariera ce va fi instalată în piațeta fântânii. Măsura vine după ce zeci de mii de oameni iau cu asalt zilnic această atracție (în zilele de vârf, până la 70.000 de turiști pe zi, adică peste 9 milioane anual) – un aflux care a făcut situația „foarte dificil de gestionat”, potrivit primarului Roberto Gualtieri.

Autoritățile estimează că taxa ar putea genera peste 6,5 milioane € pe an, bani ce vor fi direcționați integral către întreținerea monumentului și a orașului. Locuitorii din Roma vor fi scutiți de plată (există un culoar separat pentru rezidenți), la fel și copiii sub 5 ani și persoanele cu dizabilități.

Oficial, primăria susține că 2 euro „nu este o sumă mare” și crede că măsura va îmbunătăți experiența vizitatorilor prin reducerea aglomerației haotice din jurul fântânii, conform timeout.com. Chiar dacă unii turiști ar putea fi nemulțumiți că trebuie să plătească pentru un loc altădată liber accesibil, majoritatea vizitatorilor vor considera probabil cei 2 euro drept un „preț mic” pentru a readuce farmecul și ordinea la Fontana di Trevi, spun reprezentanții din turism.

Un alt exemplu notabil este Veneția, oraș ce se luptă de ani de zile cu efectele turismului în masă. Autoritățile venețiene au confirmat că în 2026 vor reintroduce așa-numita taxă de acces pentru „vizitatorii de o zi”, după ce au derulat un program-pilot în 2024. Concret, în sezonul de vârf din 2026, turiștii care nu sunt cazați peste noapte în oraș vor trebui să achite un bilet de intrare de 5 euro pentru a avea acces în centrul istoric, în anumite zile aglomerate.

Calendarul anunțat prevede 60 de zile (în principal week-end-uri) între 3 aprilie și 26 iulie 2026 în care se va percepe această taxă. Cei care își cumpără biletul cu cel puțin 4 zile în avans vor plăti tariful standard de 5 euro, în schimb, plata cu doar 1-3 zile înainte sau la fața locului va costa 10 euro de persoană. Vor exista și numeroase excepții: localnicii și rezidenții din regiune, lucrătorii navetiști, studenții, vizitatorii rudelor din oraș, precum și turiștii cazați la hoteluri în Veneția nu vor plăti nimic (însă trebuie să își înregistreze online în prealabil statutul, pentru a primi scutirea în zilele respective). Copiii sub 14 ani sunt de asemenea exceptați și pot intra fără bilet.

Oficialii venețieni subliniază că acest „contributo di accesso” nu este gândit ca o modalitate de a face bani, ci ca un instrument de descurajare a sosirilor masive de excursioniști în zilele de vârf. Veneția, cu aproximativ 30 de milioane de turiști anual (dintre care circa 70% vin și pleacă în aceeași zi), pur și simplu nu mai poate acomoda volume atât de mari fără riscul de a produce “daune ireversibile” centrului istoric. Prin limitarea accesului și introducerea unei bariere financiare, autoritățile speră să reducă puțin presiunea asupra orașului, protejându-l astfel pe termen lung.

Veneția a devenit primul oraș din lume care percepe o taxă de intrare pentru vizitatorii de o zi, inițiativă văzută ca un model de turism sustenabil în fața supraaglomerării. În timpul perioadei de probă din 2024 (când taxa a fost activă 29 de zile), s-au înregistrat peste 3,6 milioane de rezervări de vizitatori din 194 de țări și s-au colectat aproximativ 2,4 milioane de euro. Cu toate acestea, criticii măsurii susțin că un tarif de 5 euro este prea mic pentru a descuraja cu adevărat mulțimile – dovadă că experimentul nu a redus semnificativ fluxul de turiști – și se întreabă dacă o sumă mult mai mare (precum cea propusă în Olanda, vezi mai jos) ar fi mai eficientă. Autoritățile locale, însă, consideră că au datoria de a încerca orice metodă care ajută la conservarea orașului Veneția. „Cred că omenirea are datoria de a păstra și proteja Veneția. Dacă acest sistem ne ajută să facem asta, atunci este unul benefic”, a declarat Simone Venturini, adjunct al primarului pentru turism.

Edinburgh, capitala Scoției, va deveni primul oraș din Marea Britanie cu o taxă permanentă pe înnoptare, după ce consiliul local a aprobat așa-numitul „visitor levy”. Din 24 iulie 2026, turiștii care se cazează în Edinburgh vor plăti o taxă de 5% din tariful cazării pe noapte, pentru primele 5 nopți ale șederii. Orice noapte suplimentară peste acest prag de cinci nopți nu va mai fi taxată, pentru a nu descuraja sejururile mai lungi. Taxa se va aplica uniform pe tot parcursul anului (fără diferențe sezoniere) și vizează toate tipurile de unități de cazare cu plată: hoteluri, pensiuni, B&B, apartamente în regim hotelier (inclusiv cele închiriate prin Airbnb), hosteluri și chiar campinguri.

În prezent, cazarea în Marea Britanie este deja purtătoare de TVA 20%, așadar acest supratarif de 5% va veni în plus față de TVA. Conform autorităților locale, fondurile strânse vor fi folosite pentru a susține statutul Edinburgh-ului ca oraș cultural de talie mondială – de pildă prin finanțarea festivalurilor, evenimentelor și infrastructurii urbane – și pentru a gestiona mai bine impactul pe care un număr mare de vizitatori îl are asupra orașului.

Edinburgh deschide astfel drumul și pentru alte zone din Marea Britanie – de pildă, Țara Galilor a adoptat la rândul ei un cadru legislativ pentru o taxă turistică (ce ar putea fi implementată de consiliile locale începând din 2027), iar orașul Glasgow intenționează să își lanseze propria taxă de vizitator până în 2027.

Norvegia, cunoscută pentru fiordurile sale spectaculoase și natura neatinsă, se pregătește să introducă, din vara lui 2026, o taxă turistică la nivel național – un demers îndelung dezbătut în ultimii ani și în final aprobat de guvern în 2025. Este vorba despre așa-numita „contribuție a vizitatorilor” (visitor’s contribution), o suprataxă de maximum 3% care va putea fi adăugată la costul cazării turiștilor pe teritoriul Norvegiei.

Practic, hotelurile, pensiunile, cabanele turistice și alte unități de cazare din zonele ce adoptă schema vor include un plus de până la 3% la nota de plată a oaspeților. De asemenea, taxa se va aplica și pasagerilor de pe vasele de croazieră care opresc în porturile norvegiene, aceștia urmând să achite aceeași cotă de 3% din tariful de bază al croazierei pentru partea de escală în Norvegia. În schimb, călătorii cu autorulote, rulote sau cei care campează în cort vor fi exceptați, autoritățile dorind să încurajeze astfel formele de turism mai puțin invazive și să nu împovăreze turiștii cu buget redus.

Importanța acestei taxe constă și în modul flexibil și localizat de implementare. Nu va fi o impunere uniformă în toată țara, ci fiecare municipalitate cu puternic aflux turistic va putea decide dacă introduce sau nu taxa pe teritoriul său, conform. Doar regiunile care pot demonstra că numărul de vizitatori pune presiune pe serviciile publice locale vor primi aprobarea guvernamentală de a aplica contribuția de 3%. Scopul declarat este de a obține un efect de reglare a fluxului turistic: în perioadele aglomerate, taxa mai mare poate tempera cererea, iar în cele liniștite, reducerea sau eliminarea ei poate stimula vizitele.

Măsura vine pe fondul unui boom turistic în Norvegia. În 2024, țara a înregistrat un număr record de 12,4 milioane de turiști străini cazați peste noapte, cu 12% mai mulți decât în anul precedent, conform afar.com. Destinații spectaculoase precum insulele Lofoten, fiordul Geiranger sau orașul Tromsø au atras valuri fără precedent de vizitatori, ceea ce a generat provocări pentru comunitățile locale și mediu. Norvegia se alătură astfel unor țări ca Italia, Spania sau Croația, care de mult timp percep taxe turistice locale, însă abordează inovator problema prin caracterul flexibil și direcționat al “contribuției” sale.

În Spania, regiunea Insulelor Canare face un pas important spre turismul sustenabil prin introducerea unei ecotaxe pentru accesul pe anumite trasee montane. Insula Tenerife, destinație renumită pentru plajele și peisajele sale vulcanice, va începe de la 1 ianuarie 2026 să perceapă o taxă turiștilor care doresc să urce pe cele mai populare poteci din Parcul Național Teide. Parcul Teide găzduiește cel mai înalt vârf al Spaniei (Pico del Teide, 3.718 m) și atrage anual milioane de iubitori de drumeții și natură. Conform noilor reguli, vizitatorii non-rezidenți în Canare vor trebui să plătească între 10 euro și 25 de euro de persoană pentru a accesa traseele spre vârful vulcanului, suma variind în funcție de ruta aleasă, durata și dacă merg cu ghid sau pe cont propriu. De exemplu, pe traseul numărul 7 “Montaña Blanca – La Rambleta” (care duce spre zona superioară a masivului), taxa este de 6 euro pe persoană în timpul săptămânii și 10 euro în weekend și zilele libere. Pe traseul numărul 10 “Telesforo Bravo” (ultimul segment până în craterul vârfului Teide), turiștii care urcă fără ghid vor plăti 15 euro de persoană, iar cei care merg în grup organizat cu ghid vor plăti 10 euro . Există și un plafon – indiferent de combinația de factori, taxa maximă nu va depăși 25 euro de persoană pentru accesul pe traseele montane ale Teide.

Noua ecotaxă, aprobată de consiliul insular al Tenerife și de autoritățile regionale de mediu, va fi încasată online: toți vizitatorii (plătitori sau scutiți) trebuie să își rezerve în avans permisul de acces prin platforma electronică Tenerife ON, unde li se va emite fie un bilet electronic, fie un cod QR de validare la fața locului, potrivit canarianweekly.com.

Măsura vine la pachet și cu alte restricții menite să protejeze mediul și siguranța turiștilor: accesul zilnic pe traseul final spre vârf va fi limitat la 300 de persoane pe zi, împărțite în 3 intervale orare a câte 100 de persoane. De asemenea, celor care urcă li se vor impune anumite reguli stricte – de exemplu, obligativitatea unor echipamente (telefon încărcat, lanternă frontală pentru ascensiunile matinale etc.), iar încălcarea regulilor (de pildă, urcarea fără permis sau pe trasee interzise) poate fi sancționată cu amenzi de până la 600 de euro .

Oficialii din turism menționează că deja în Europa există numeroase destinații ce percep taxe ecologice sau de vizitare (de exemplu, insula Santorini din Grecia a introdus o taxă de 20 € pentru pasagerii de croaziere în sezonul de vârf), semn că și turiștii au început să accepte ideea de a plăti puțin în plus pentru a asigura sustenabilitatea locurilor vizitate.

În Olanda, faimosul sătuc cu mori de vânt Zaanse Schans va introduce o taxă de intrare substanțială pentru turiști, în încercarea de a limita supraaglomerarea. Consiliul local din Zaanstad a anunțat că, de la începutul primăverii 2026, orice vizitator care vine la Zaanse Schans (în afara localnicilor din zonă) va trebui să achite un bilet de 17,50 euro de persoană pentru accesul în sat.

Măsura este inedită – puține orașe sau sate din lume au o taxă de intrare generalizată – însă localnicii din Zaanse Schans spun că erau „încolțiți” de numărul uriaș de turiști și nu mai vedeau altă soluție. Satul, practic un muzeu în aer liber al tradițiilor olandeze (cunoscut pentru morile de vânt istorice, atelierele de sabot, casele pictate verde și câmpurile de lalele din apropiere), a primit în 2024 aproximativ 2,4 milioane de turiști, deși are doar vreo 100 de rezidenți permanenți. Fluxul imens de vizitatori – majoritatea excursioniști de o zi veniți din Amsterdam – a dus la aglomerație și chiar la probleme de comportament: unii turiști intră în curțile oamenilor, bat la ușile caselor sau folosesc grădinile localnicilor ca toaletă publică, neînțelegând că satul nu este doar decor, ci și o comunitate vie.

Noul bilet în valoare de 17,50 euro va include, totuși, și unele servicii pentru vizitatori: cu acest tichet, turiștii vor primi acces în interiorul unei mori de vânt și la Muzeul Zaans (care până acum percepeau separat câteva euro pentru vizitare). Autoritățile locale au precizat că veniturile obținute din taxa de intrare vor fi folosite pentru întreținerea și conservarea morilor de vânt (unele vechi de secole și încă funcționale) și pentru modernizarea infrastructurii turistice din zonă – de exemplu, extinderea parcărilor, amenajarea toaletelor și gestionarea traficului de autocare. Sistemul exact de control urmează să fie stabilit: cel mai probabil nu se vor ridica garduri fizice, însă accesul va fi supravegheat, vizitatorii urmând să cumpere bilete de la automate și să le prezinte la cerere în punctele cheie.

Începând cu 2026, și Bucureștiul – capitala României – se va alătura marilor orașe europene care percep o taxă de oraș de la vizitatori. La 23 decembrie 2025, Consiliul General al Municipiului București a aprobat introducerea unei taxe de 10 lei pe noapte pentru fiecare turist cazat în oraș. Măsura a intrat în vigoare la începutul anului 2026. Valoarea de 10 lei (aproximativ 2 euro per noapte) se va aplica de persoană, pentru fiecare noapte de cazare, și va fi încasată de operatorii de turism la momentul plății serviciului de cazare. Conform hotărârii, taxa este datorată atât de turiștii care stau la hoteluri, hosteluri, pensiuni, vile turistice, cât și de cei cazați în apartamente sau camere în regim hotelier (de tip Airbnb) ori în campinguri din București.

Scopul declarat al acestei taxe este de a finanța promovarea turistică a Bucureștiului și îmbunătățirea experienței vizitatorilor în oraș. Conform documentelor aprobate, banii colectați vor fi direcționați către creșterea vizibilității Bucureștiului ca destinație (campanii de promovare, participare la târguri de turism, materiale informative), organizarea de evenimente culturale și de divertisment care să atragă turiști, precum și investiții în infrastructura turistică locală. Obiectivele asumate sunt creșterea numărului de turiști, încurajarea șederilor mai îndelungate (în prezent, mulți vizitatori străini folosesc Bucureștiul ca punct de tranzit sau stau doar 1-2 nopți) și sporirea veniturilor din turism pentru economia locală.