Perioada din an când anumite regiuni ale Norvegiei devin inaccesibile

Norvegia este renumită pentru peisajele sale frumoase, cu fiorduri spectaculoase, munți înalți și drumuri pitorești care traversează zone izolate. Totuși, aceste aspecte aduc și provocări semnificative în sezonul rece. În fiecare an, anumite regiuni ale țării devin temporar inaccesibile din cauza condițiilor meteo aspre, în special iarna.

În Norvegia, perioada în care anumite drumuri devin inaccesibile nu este fixă calendaristic, ci depinde în mare măsură de condițiile meteo din fiecare an. Totuși, există un tipar clar observat în multe dintre principalele trecători montane și drumuri pitorești: acestea sunt închise în general toamna târziu și rămân blocate până în primăvară sau începutul verii.

Un exemplu al acestor închideri este Trollstigen, o șosea montană spectaculoasă care face legătura între Åndalsnes și Valldal. Această rută este închisă în timpul iernii și redeschisă, de obicei, între mijlocul lunii mai și toamna târzie, dar datele exacte variază în funcție de condițiile meteo.

Rutele naționale pitorești, care traversează trecători montane, sunt, de asemenea, frecvent închise pe perioada iernii. Aceste drumuri, parte din cele 18 rute turistice naționale ale Norvegiei, oferă priveliști spectaculoase, dar sunt expuse la avalanșe, vânturi puternice și acumulări mari de zăpadă. „În perioada noiembrie-februaie, zăpada este înaltă, zilele scurte și multe trasee închise pentru că nu sunt sigure. Aș evita aste luni dacă scopul principal al vacanței sunt traseele”, a afirmat Izabella Zekany, travel agent la Zepelin Tour.

Chiar și atunci când un drum nu este închis pe toată durata iernii, el poate deveni inaccesibil ore sau zile, în funcție de condiții. Site-ul Administratiei Norvegiene de Drumuri (statens vegvesen), explică faptul că, din motive de siguranță, poate impune „mersul în coloană” pe anumite porțiuni: vehiculele circulă împreună, ghidate de utilaje de deszăpezire, iar uneori trecătoarea este închisă complet atunci când vremea face deplasarea nesigură.

Autoritatea subliniază și un detaliu practic: bariera de oprire nu trebuie ocolită, chiar dacă la acel punct vremea pare acceptabilă, deoarece situația poate fi mult mai rea la altitudine.

În paralel, avertizările oficiale despre riscul de avalanșă sunt luate în considerare. Pe platforma Varsom, folosită în Norvegia pentru avertizări, sunt publicate zilnic în sezonul de iarnă buletine de avalanșă, atât pentru regiuni de pe continent, cât și pentru Svalbard.

Unele rute cunoscute, frecvent vizitate în sezonul cald, pot deveni inaccesibile nu doar din cauza zăpezii, ci și din motive legate de siguranță pe versanți. Trollstigen, una dintre cele mai cunoscute șosele turistice, a fost închisă în 2024 din cauza riscului de căderi de pietre, potrivit Visit Norway.

De asemenea, autoritățile locale din Møre og Romsdal au transmis că Trollstigen a fost redeschisă traficului la 11 iulie 2025, o dată care arată cât de mult se poate schimba sezonul de acces în anii dificili.

Inaccesibilitatea nu înseamnă doar drumuri. În zonele montane, o parte din cabane se închid sezonier, iar acest lucru schimbă opțiunile de traseu, mai ales pentru cei care planifică plimbări lungi. DNT a publicat, de exemplu, perioade clare de închidere (octombrie–mai) pentru anumite cabane în sezonul 2024/2025.

Pentru cei care călătoresc cu mașina sau își planifică deplasări prin zone montane, sursele oficiale sunt esențiale, deoarece situația se poate schimba în aceeași zi. Statens vegvesen pune la dispoziție o pagină de trafic cu starea drumurilor și informații despre trecători montane, inclusiv închideri și restricții. De asemenea, pentru riscul de avalanșă, Varsom publică avertizări și hărți utile pentru orientare.

„Oamneii trebuie să planifice din timp, să viziteze vară, sau să verifice constant dacă sunt avertizări de vreme extremă și drumuri/trasee închise”, a explicat Izabella Zekany.

Cea mai sigură perioadă pentru a ajunge fără probleme în majoritatea regiunilor din Norvegia este vara, în special din iunie până în septembrie. În aceste luni, cele mai multe trecători montane sunt deschise, iar riscul de închideri prelungite scade considerabil.

„Mă gândesc că cea mai bună perioadă este vara, intervalul mai-septembrie. Vremea este prietenoasă și zilele sunt lungi, aspecte care contează mult pentru această destinație. Personal am vizitat Lofoten în luna Septembrie și a fost bine, dar se simțea că este ușor spre finalul perioadei de vară, a trebuit să ne îmbrăcăm bine”, a explicat Izabella Zekany.