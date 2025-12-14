International

Cele mai ostile zone de pe Pământ. Niciun om nu poate supraviețui frigului, secetei sau caniculei de aici

Polul Nord. Sursa foto iStock
Sunt zone întine pe pământ unde supraviețuirea este imposibilă chiar și pentru cei mai rezistenți oameni. Frigul extrem, seceta sau căldura nimicitoare au făcut ca regiunile respective să poată fi văzute doar în documentarele TV sau de către cercetători.

Groenlanda

Totul, cu excepția coastei stâncoase este acoperit de o calotă de gheață cu o grosime de până la 3 kilometri. Marginea cea mai nordică a țării se află la doar 740 km de Polul Nord.

Frigul și împărăția gheții limitează populația la puțin peste 57.000 de locuitori, pe coastă, acolo unde sunt fiordurile. Sfertul de nord-est al insulei, cunoscut sub numele de Parcul Național, este populat doar de urși polari, morse și alte animale sălbatice arctice. În afară de vânătorii de balene, vânătorii de foci și ocazional oameni de știință, puțini oameni călătoresc în Parc, conform livescience.com.

Groenlanda

Groenlanda. Sursa foto: Pixabay

Sistan Basin, Afganistan

Această regiune de-a lungul graniței de sud a Afganistanului este una dintre cele mai uscate din lume, iar evenimentele recente au înrăutățit situația.

În ciuda climei sale aride, bazinul Sistan obișnuia să găzduiască zonele umede Hamoun, o oază de 2.000 de km pătrați, alimentată de râul Helmand. Zonele umede au susținut fauna sălbatică și agricultura umană până în anii 1990, când au început să dispară.

Motivul a fost legat de ani de îndiguire și irigare, combinate cu o secetă fără precedent. În 2001, conform Observatorului Pământului al NASA, precipitațiile din bazinul Sistan au scăzut cu 78%. Zonele umede au dispărut în timp record.

Siberia

Această zonă vastă a Asiei de nord se întinde de la Munții Urali în vest până la Oceanul Arctic în nord și până la Oceanul Pacific în est. Și-a căpătat o tristă notorietate în perioada stalinistă a URSS-ului, pentru că aici au fost deportați milioane de oameni care nu au putut supraviețui condițiilor meteo extrem de dure.

Orașul Oymyakon din Siberia este cea mai rece localitate locuit permanent, din lume, cu o temperatură negativă, record, de -67,7 grade Celsius înregistrată în 1933.

Cabană din Siberia

Cabană din Siberia. Sursa Foto - Dreamstime

Sahara

Este unul dintre cele mai aride locuri de pe Glob, cu o cantitate medie de precipitații, anual, de doar 7,6 centimetri cubi. Temperaturile sunt și de 50 de grade Celsius, recordul fiind înregistrat în orașul libian El Azizia, 58 de grade Celsius. Apa este vitală pentru supravieșuire, pentru că deshidratarea apare în 2-3 ore și creează mari probleme organismului.

Puțini oameni locuiesc aici. Nomazii tribului Tuareg își duc viața la marginea deșertului, fac comerț și cresc cu greu animale, cu rara vegetație care există aici.

Deșertul Sahara

Deșertul Sahara, sursa foto. Wikipedia

Antarctica

Când vine vorba despre locuri dure, unde este imposibilă supraviețuirea, Antarctica bate orice superlativ. Aici, la Polul Sud, vânturile bat cel mai puternic, este cel mai frig și zona e aridă. În 1983 s-a înregistrat cea mai scăzută temperatură din istoria stațiilor meteorologice: -89 de grade Celsius.

Suprafața Antactidei (zona fără apele oceanice) este formată 98% din gheață. Restul e acoperită din rocă. Există aici diverse stații de cercetare și meteorologice, în total există o populație constantă de aproximativ 4.000 de persoane.

 

