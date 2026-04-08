China susține că ar fi stabilit un record de foraj în Antarctica

Republica Populară Chineză susține că ar fi forat cu succes la o adâncime de 3.413 metri în gheața din Antarctica, folosind un sistem de apă fierbinte, care permite accesul la lacurile subglaciare, în cadrul celei de-a 42-a expediții științifice pe continent, a anunțat marți Ministerul Resurselor Naturale.

Testul ar fi fost finalizat duminică în zona unui lac subglaciar din apropierea stației Kunlun din Antarctica de Est și reprezintă primul foraj de acest tip realizat de China pe continent.

Tehnica utilizată, cunoscută sub numele de foraj cu apă fierbinte, folosește jeturi de apă de înaltă presiune și la o temperatură capabilă să topească gheața, permițând deschiderea unor canale de acces fără introducerea de substanțe externe și reducând riscul de contaminare a ecosistemelor care au rămas izolate timp de milioane de ani.

Această metodă este esențială pentru studiul evoluției climei terestre, analiza registrelor climatice antice și explorarea potențialelor forme de viață în medii extreme sub gheață, precum și pentru colectarea probelor de apă și sedimente în condiții controlate.

Echipa a reușit să pătrundă printr-un strat de gheață gros de peste trei kilometri și să creeze un canal stabil pentru viitoare observații. Operațiunea a implicat progrese tehnice în controlul poluării, manipularea echipamentelor la adâncimi mari și desfășurarea lucrărilor la temperaturi extreme.

Campania face parte din cea de-a 42-a Expediție chineză în Antarctica, lansată în noiembrie 2025 și programată să dureze câteva luni. Țara urmărește să își extindă capacitățile de cercetare polară și să facă progrese în studiile privind schimbările climatice și ecosistemele continentului.

Potrivit agenției de știri Xinhua, adâncimea atinsă de expediția chineză depășește recordul internațional anterior pentru forajul cu apă fierbinte, care se situa la aproximativ 2.540 de metri și a fost realizat între 2004 și 2011 de proiectul internațional IceCube la Polul Sud.