Refacerea banchizei din Antarctica, îngreunată de schimbările climatice. Topirea afectează clima și ecosistemele

Refacerea banchizei din Antarctica, îngreunată de schimbările climatice. Topirea afectează clima și ecosistemele
Banchiza din Antarctica se îndreaptă spre una dintre cele mai rele ierni înregistrate vreodată, potrivit datelor satelitare americane analizate de AFP, situația fiind considerată o nouă manifestare a schimbărilor climatice provocate de activitatea umană.

Schimbările climatice reduc refacerea banchizei din Antarctica

Banchiza din Antarctica, gheața formată la suprafața apei de mare, se topește în mod natural vara și se reface iarna. Din cauza schimbărilor climatice, însă, cantitatea care se reformează scade treptat. Datele National Snow and Ice Data Center arată că iarna 2025-2026 înregistrează un nivel al refacerii banchizei sub cel de anul trecut, care era deja cel mai redus din ultimele patru decenii.

Dacă această tendință se menține până la sfârșitul lunii martie, iarna actuală se va număra printre cele mai călduroase înregistrate vreodată, alături de iernile din 2025, 2018, 2017 și 2016.

Care este valoarea maximă înregistrată până acum

Samantha Burgess, manager strategic pentru climă la Centrul European pentru Prognoze Meteorologice pe Termen Mediu, a declarat că această iarnă ar putea intra „printre primele cinci” cele mai slabe pentru banchiza arctică. De asemenea, Seamus McAfee, purtător de cuvânt al NSIDC, a afirmat că extinderea maximă a banchizei din această iarnă ar putea fi una dintre cele mai scăzute înregistrate vreodată.

Anul trecut, banchiza arctică a atins extinderea maximă pe data de 22 martie, cu aproximativ 14,31 milioane de kilometri pătrați. În această iarnă, valoarea maximă înregistrată până acum este de 14,22 milioane de kilometri pătrați, pe data de 10 martie.

„Sirenele răsună pentru a ne avertiza că ne îndreptăm spre o planetă supraîncălzită, care va suferi devastări considerabile”, a spus Shaye Wolf, directoarea departamentului de ştiinţe climatice de la Centrul pentru Diversitate Biologică.

Topirea banchizei afectează clima și ecosistemele

Samantha Burgess a afirmat că refacerea slabă a banchizei arctice ar putea duce la o topire mai rapidă și mai amplă în timpul verii. Topirea banchizei nu ridică direct nivelul mării, spre deosebire de gheața aflată pe uscat, cum sunt calotele glaciare și ghețarii. Totuși, fenomenul are numeroase efecte asupra climei și amenință mai multe ecosisteme. Numeroase specii depind de banchiză pentru reproducere și hrănire, printre care urșii polari și focile.

Degradarea banchizei arctice are și consecințe geopolitice, deoarece reducerea suprafeței de gheață deschide noi rute de transport maritim și facilitează accesul la resurse minerale.

„Topirea gheţii marine indusă de schimbările climatice transformă Arctica într-o nouă Mediterană: o resursă maritimă comună, înconjurată de state rivale. Există oportunităţi importante pentru extracţia petrolului, exploatarea mineralelor critice, expediţii ştiinţifice”, a spus Elizabeth Chalecki, expertă în schimbări climatice şi securitate.

