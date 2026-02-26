Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

Ultima săptămână a lunii februarie a însemnat o adevărată demonstrație de forță pentru angajații companiei Totul Verde din Sectorul 4. Așa cum fac de obicei, în fiecare perioadă cu precipitații, aceștia și-au îndeplinit cu succes sarcina de a asigura accesul în curțile școlilor și grădinițelor prin îndepărtarea stratului de zăpadă și de gheață. Ulterior, s-au concentrat, cu tot dispozitivul, în parcurile administrate de Sectorul 4.

Reluarea cursurilor după vacanța școlară din luna februarie nu s-ar fi putut întâmpla în condiții de siguranță în Sectorul 4, fără intervenția aplicată a oamenilor însărcinați cu activitățile de deszăpezire. Chiar și în zilele anterioare debutului noului modul de învățământ, aceștia au eliberat de zăpadă căile de acces ale unităților de învățământ și curțile acestora, astfel încât profesorii și elevii să poată reveni la clasă fără impedimente majore.

Pe măsură ce lucrurile au reintrat în normal, echipele companiei Totul Verde s-au mutat în zona parcurilor pe care Sectorul 4 le administrează și au deszăpezit aleile pietonale, pentru ca toți cei care, îmbiați de vremea din ce în ce mai frumoasă, vor alege parcurile pentru a ieși la aer curat, să poată face acest lucru fără a exista riscul de a se accidenta.

„Zilele însorite sunt perfecte pentru mișcare în aer liber, iar noi avem grijă ca parcurile să fie pregătite. Deszăpezim aleile pentru ca plimbările să fie sigure și plăcute”, au comunicat reprezentanții Totul Verde, pe pagina lor de Facebook.

Zăpada nu a fost însă îndepărtată și de pe suprafața spațiilor verzi, spre bucuria copiilor, care se vor mai putea bucura, câteva zile, de stratul de nea.