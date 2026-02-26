Social

Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

Comentează știrea
Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

Ultima săptămână a lunii februarie a însemnat o adevărată demonstrație de forță pentru angajații companiei Totul Verde din Sectorul 4. Așa cum fac de obicei, în fiecare perioadă cu precipitații, aceștia și-au îndeplinit cu succes sarcina de a asigura accesul în curțile școlilor și grădinițelor prin îndepărtarea stratului de zăpadă și de gheață. Ulterior, s-au concentrat, cu tot dispozitivul, în parcurile administrate de Sectorul 4.

Reluarea cursurilor după vacanța școlară din luna februarie nu s-ar fi putut întâmpla în condiții de siguranță în Sectorul 4, fără intervenția aplicată a oamenilor însărcinați cu activitățile de deszăpezire. Chiar și în zilele anterioare debutului noului modul de învățământ, aceștia au eliberat de zăpadă căile de acces ale unităților de învățământ și curțile acestora, astfel încât profesorii și elevii să poată reveni la clasă fără impedimente majore.

Pe măsură ce lucrurile au reintrat în normal, echipele companiei Totul Verde s-au mutat în zona parcurilor pe care Sectorul 4 le administrează și au deszăpezit aleile pietonale, pentru ca toți cei care, îmbiați de vremea din ce în ce mai frumoasă, vor alege parcurile pentru a ieși la aer curat, să poată face acest lucru fără a exista riscul de a se accidenta.

Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9

Zilele însorite sunt perfecte pentru mișcare în aer liber, iar noi avem grijă ca parcurile să fie pregătite. Deszăpezim aleile pentru ca plimbările să fie sigure și plăcute”, au comunicat reprezentanții Totul Verde, pe pagina lor de Facebook.

Zăpada nu a fost însă îndepărtată și de pe suprafața spațiilor verzi, spre bucuria copiilor, care se vor mai putea bucura, câteva zile, de stratul de nea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

13:46 - Alegeri cu miză națională în Marea Britanie: Starmer, provocat de Reform UK și Verzi
13:38 - Descinderi la un club de noapte din Capitală. S-ar fi obținut peste 19 milioane de lei din exploatarea victimelor
13:32 - Nvidia depășește estimările financiare și își consolidează poziția în boom-ul inteligenței artificiale
13:26 - Exclusiv. Cum vor elevii să arate școala: fără bullying, cu profesori care le dau încredere și metode moderne de predare
13:14 - Trump, invitat în România. Ar putea participa la Summitul B9
13:11 - Aleile parcurilor din Sectorul 4, curățate de gheață și de zăpadă pentru a evita pericolul de accidentări

HAI România!

Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Culisele celor 400 de milioane de euro date pe un șervețel și ultimatumul PSD pe scena politică
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut în culise. Contrapunct EVZ
Ce ascunde discursul despre Starea Națiunii a lui Donald Trump. Semnele unei schimbări importante care s-a petrecut î...
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulgat o informație clasificată. Experiența colonelului (r) Păcuraru
Dan Andronic și declarația lui Trump despre extratereștri: Se străduiește să rămână serios, dar ochii râd și a divulg...

Proiecte speciale