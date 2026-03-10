Vreme capricioasă în următoarea perioadă. Temperaturi peste medie, dar cu răciri bruște și ploi

România traversează o perioadă cu vreme schimbătoare, cu diferențe mari între temperaturile de zi și cele de noapte. În următoarele zile, vremea va rămâne stabilă și însorită, însă nopțile vor continua să fie reci, cu temperaturi care pot coborî sub pragul de îngheț în multe zone, potrivit ANM.

O zonă extinsă de presiune atmosferică ridicată menține atmosfera stabilă în cea mai mare parte a țării.

Pe parcursul zilei, temperaturile vor fi plăcute pentru începutul primăverii. Maximele vor ajunge în general la 14–17 grade Celsius, iar în vestul țării pot urca chiar până la 19–20 de grade.

Diminețile și nopțile vor rămâne însă reci, în special în văi și depresiuni, unde valorile termice pot coborî sub zero grade. De la mijlocul săptămânii sunt posibile episoade de ceață în unele zone din sudul și estul țării, fenomen care ar putea persista mai multe ore.

Situația meteorologică ar urma să se modifice spre finalul săptămânii. O zonă de joasă presiune care se apropie dinspre vest va aduce o răcire treptată a vremii și revenirea precipitațiilor.

La începutul săptămânii viitoare sunt așteptate ploi mai întâi în regiunile vestice, iar ulterior în mai multe zone ale țării.

Administrația Națională de Meteorologie estimează că, în intervalul 9 martie – 6 aprilie, temperaturile vor fi în general apropiate sau ușor peste valorile normale pentru această perioadă.

În prima săptămână, valorile termice vor fi apropiate de cele obișnuite în sud și sud-est, iar în restul țării vor fi ușor mai ridicate. Precipitațiile vor fi deficitare la nivel național.

În perioada 16 – 23 martie, temperaturile vor rămâne ușor peste normal în vest, nord și centru, în timp ce în restul regiunilor vor fi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de normal în regiunile extracarpatice și mai reduse în celelalte zone.

În intervalul 23 – 30 martie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite în majoritatea regiunilor, în special în nord-vest. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în nord-vest și apropiate de normal în rest.

În ultima săptămână analizată, 30 martie – 6 aprilie, valorile termice vor reveni la niveluri apropiate de cele specifice perioadei. Cantitățile de precipitații ar putea fi ușor mai ridicate în zonele montane și submontane.

La nivel global, luna februarie 2026 a fost a cincea cea mai caldă din istoria măsurătorilor, potrivit observatorului european Copernicus. Temperatura medie la suprafața globului a ajuns la 13,26 grade Celsius, cu aproape 1,5 grade peste nivelul din perioada preindustrială.

În Europa au existat însă contraste puternice. În timp ce Scandinavia, Finlanda și nord-vestul Rusiei au avut temperaturi mai scăzute decât normalul climatologic, vestul și sudul continentului au înregistrat valori mai ridicate.

Totodată, în Europa de Vest și de Sud au fost semnalate episoade de precipitații extreme și inundații, în timp ce alte regiuni ale continentului au fost afectate de condiții mai aride. Specialiștii avertizează că astfel de contraste meteorologice devin tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.