Prognoza meteo, 10 martie. Vreme predominant frumoasă, temperaturi în creștere în majoritatea regiunilor

Marți, vremea va rămâne predominant frumoasă, cu maxime între 10 și 16 grade. Vântul va avea intensificări în Carpații Meridionali și local în sud-vest și Moldova, cu rafale de până la 80 km/h pe creste, potrivit ANM.

Dimineața, în sudul țării, vor fi posibile condiții de ceață sau nebulozitate joasă. În sud-vest, vitezele vântului vor fi în general de 40–50 km/h, iar în sudul Banatului pot ajunge local la 70 km/h.

Temperaturile minime se vor încadra între -10 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în Dealurile de Vest.

În București, cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile se vor situa între -1 și 14 grade.

Astfel, primăvara începe să se simtă în majoritatea regiunilor, chiar dacă diminețile rămân reci și cu ceață locală.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) estimează că perioada 9 martie – 6 aprilie va aduce, în general, temperaturi mai ridicate decât mediile climatologice specifice începutului primăverii. În majoritatea regiunilor, vremea va fi mai blândă, iar episoadele de precipitații vor fi mai rare decât în mod obișnuit.

Până pe 16 martie, temperaturile vor depăși valorile normale mai ales în zonele intracarpatice, în timp ce în restul țării se vor menține apropiate de mediile specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu înnorări trecătoare, iar diminețile și nopțile vor aduce local ceață. Vântul va sufla cu intensificări în sudul Banatului și vestul Carpaților Meridionali, iar rafale izolate sunt posibile și în Moldova sau zonele montane. Maximele vor fi între 7 și 17 grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în nord-vestul țării, iar precipitațiile vor fi sub media obișnuită.

Între 16 și 23 martie, regimul termic va rămâne ușor mai ridicat în regiunile intracarpatice, mai ales în nord-vest, iar în restul teritoriului valorile se vor menține aproape de normal. Precipitațiile ar putea fi ușor deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în celelalte zone vor fi în limite normale.

În perioada 23–30 martie, meteorologii prognozează temperaturi medii ușor peste normal în nordul țării, iar în restul regiunilor acestea vor fi apropiate de valorile caracteristice finalului de martie. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, în limitele mediei climatologice.

Pentru intervalul 30 martie – 6 aprilie, vremea va reveni la un regim apropiat de normalul climatologic pentru începutul primăverii. Temperaturile se vor menține în limitele obișnuite ale perioadei, iar ploile vor fi izolate. Cerul va fi variabil, iar diminețile și nopțile vor mai aduce local ceață.