Prognoza meteo, 9 martie. Vreme neobișnuit de caldă de Sfinții 40 de Mucenici. Temperaturi de până la 18 grade

Ziua de 9 martie, când sunt prăznuiți Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, aduce o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă a anului. Temperaturile vor depăși mediile climatologice specifice începutului de martie, iar în multe zone ale țării atmosfera va fi mai degrabă primăvăratică, nu potrivit ANM.

La nivel național, valorile termice vor continua să se mențină peste normalul acestei perioade. Temperaturile maxime vor varia între 8 și 18 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul țării.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî semnificativ în unele regiuni. Cele mai scăzute valori se vor înregistra în estul Transilvaniei, unde minimele pot ajunge până la -10 grade. În vestul țării, temperaturile minime vor rămâne mai ridicate și pot ajunge până la aproximativ 7 grade.

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. Vântul va sufla în general slab până la moderat, însă în zonele montane înalte va avea intensificări importante. Pe crestele Carpații Meridionali, rafalele pot atinge viteze de 60–80 km/h.

Intensificări ale vântului sunt așteptate și în sud-vestul țării, în special în Banat, unde rafalele vor ajunge frecvent la 50–65 km/h și izolat chiar la 70 km/h.

În prima parte a zilei, dar și spre sfârșitul intervalului, în estul și sudul țării pot apărea episoade de ceață sau nebulozitate joasă. Aceste fenomene vor fi izolate și de scurtă durată, dar pot reduce temporar vizibilitatea în anumite zone.

În București, vremea va fi în general frumoasă. Cerul se va menține mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 12 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va coborî spre valori cuprinse între -1 și 1 grad. Atmosfera va rămâne relativ stabilă, cu o zi plăcută pentru începutul noii săptămâni.

Potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie, perioada 9 martie – 6 aprilie va aduce în general temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul primăverii. În multe zone ale țării, vremea va fi mai blândă, iar episoadele de precipitații vor fi mai rare decât în mod normal.

În intervalul 9–16 martie, temperaturile vor depăși valorile normale mai ales în zonele intracarpatice. În restul teritoriului, regimul termic va rămâne apropiat de mediile specifice perioadei.

Cerul va prezenta înnorări trecătoare, iar în orele dimineții și pe timpul nopții pot apărea local episoade de ceață. Vântul va avea unele intensificări în sudul Banat și în vestul Carpaților Meridionali, însă astfel de rafale pot fi semnalate izolat și în Moldova sau în zonele montane.

Valorile maxime vor oscila între 7 și 17 grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în nord-vestul țării. În același timp, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi, în majoritatea regiunilor, sub media obișnuită.

Pentru intervalul 16–23 martie, meteorologii prognozează menținerea unui regim termic ușor mai ridicat în regiunile intracarpatice, mai ales în extremitatea nord-vestică a țării. În celelalte zone, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile specifice perioadei.

În privința precipitațiilor, acestea ar putea fi ușor deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul regiunilor se vor menține, în general, în limite normale.

Temperaturi ușor peste normal spre finalul lunii

Pentru perioada 23–30 martie, prognoza indică temperaturi medii ușor peste valorile obișnuite în nordul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne apropiate de cele caracteristice finalului de martie.

Cantitățile de precipitații prognozate pentru acest interval vor fi, în mare parte, apropiate de mediile climatologice.

În intervalul 30 martie – 6 aprilie, vremea ar urma să revină la un regim apropiat de normalul climatologic pentru începutul primăverii. Temperaturile vor fi, în general, în limitele obișnuite ale perioadei, iar precipitațiile vor avea valori apropiate de medie.

Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea izolat în anumite regiuni. În orele dimineții și pe timpul nopții, în unele zone se pot forma din nou bănci de ceață.