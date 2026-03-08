Prognoza meteo, 8 Martie. Temperaturi ridicate de Ziua Femeii. Primăvara se instalează în majoritatea regiunilor

Ziua de 8 Martie aduce o atmosferă plăcută în toată România, cu temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru începutul lunii martie. Potrivit datelor transmise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valorile termice vor fi, în general, peste mediile multianuale, iar vremea va avea caracteristici specifice începutului de primăvară.

La nivelul întregii țări, temperaturile vor fi apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă, însă vor rămâne mai ridicate decât media climatologică a perioadei. Maximele zilei se vor situa între 7 și 17 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în regiunile vestice și sudice.

Spre seară, temperaturile vor scădea semnificativ în zonele depresionare din Carpații Orientali, unde minimele pot coborî până la minus 8 grade, în timp ce în sudul Banatului valorile minime vor ajunge la aproximativ 7 grade.

În sudul și sud-estul țării, cerul va fi variabil, iar în prima parte a zilei sunt posibile episoade de nebulozitate joasă sau ceață. Aceste fenomene pot reapărea și în timpul nopții.

În restul teritoriului, vremea va fi mai stabilă, cu un cer mai mult senin. Vântul va sufla slab și moderat în majoritatea regiunilor, însă în sudul Banatului sunt așteptate intensificări temporare, mai ales pe timpul nopții, când rafalele pot atinge viteze de 50–55 km/h.

Și în București vremea va fi mai caldă decât în mod normal pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, iar spre finalul intervalului pot apărea nori joși sau ceață, fenomen posibil și în primele ore ale dimineții. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 12–13 grade Celsius. Pe timpul nopții, valorile minime vor coborî până la aproximativ minus 2 sau 1 grad.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat estimările pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie, iar datele arată că prima parte a primăverii va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă. În multe regiuni ale țării vremea va fi mai blândă, iar episoadele de precipitații vor fi, în general, mai puține decât media climatologică.

În săptămâna 9–16 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în zonele intracarpatice, în timp ce în restul teritoriului temperaturile se vor menține apropiate de mediile climatologice. Cerul va avea înnorări temporare, iar în timpul dimineților și al nopților pot apărea episoade de ceață pe arii restrânse.

Vântul va avea intensificări în special în sudul Banatului și în vestul Carpaților Meridionali, iar local astfel de fenomene pot apărea și în Moldova sau în zonele montane. Temperaturile maxime vor varia între 7 și 17 grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în nord-vestul țării. În același timp, cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă vor fi sub media normală în majoritatea regiunilor.

În intervalul 16–23 martie, tendința de încălzire se va menține în regiunile intracarpatice, în special în extremitatea de nord-vest a țării. În celelalte zone, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează cantități ușor deficitare în vest și nord-vest, în timp ce în restul teritoriului acestea vor fi apropiate de mediile climatologice.

Cum va fi vremea spre finalul lunii martie

Pentru perioada 23–30 martie, prognoza indică temperaturi medii ușor peste normal în regiunile nordice ale țării. În restul teritoriului, valorile termice vor rămâne apropiate de cele specifice perioadei. Cantitatea de precipitații estimată pentru acest interval va fi, în general, apropiată de media obișnuită.

Început de aprilie cu vreme normală

În ultima săptămână analizată, între 30 martie și 6 aprilie, meteorologii estimează temperaturi apropiate de valorile climatologice specifice începutului de primăvară. De asemenea, precipitațiile vor fi în limite normale în cea mai mare parte a țării.

Cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea izolat, în special în anumite regiuni. În timpul dimineților și al nopților se vor semnala, pe alocuri, episoade de ceață.