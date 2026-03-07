Prognoza meteo, 7 martie. Weekend cu vreme potrivită pentru plimbări. Temperaturi blânde în majoritatea regiunilor

Sâmbătă, vremea va fi apropiată de normalul perioadei în est și sud-est, în timp ce în restul țării se vor înregistra temperaturi ușor mai ridicate. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în sudul Banatului, unde rafalele pot ajunge la 45–55 km/h, potrivit ANM.

Temperaturile maxime se vor încadra între 7 și 15 grade, iar minimele vor varia între -8 grade în estul Transilvaniei și 6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

În București, valorile termice se vor menține apropiate de cele specifice datei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Maxima zilei va fi de 10–12 grade, iar minima între -2 și 1 grad. Dimineața și noaptea sunt posibile condiții de ceață.

Meteorologii anunță o încălzire treptată a vremii în următoarele săptămâni, cu zile mai însorite și temperaturi peste mediile climatologice în mai multe regiuni ale țării. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru intervalul 9 martie – 6 aprilie, indicând o perioadă mai blândă decât de obicei.

În săptămâna 9-16 martie, regiunile intracarpatice vor înregistra temperaturi peste normal, iar restul țării se va menține aproape de mediile climatologice. Cerul va fi temporar noros, iar diminețile și nopțile vor fi afectate de ceață pe arii restrânse. Vântul se va intensifica în sudul Banatului, vestul Carpaților Meridionali și izolat în Moldova și la munte. Maximele vor fi între 7 și 17 grade, cele mai ridicate valori fiind în nord-vest. Cantitatea de precipitații va fi sub media normală pe întreg teritoriul.

În perioada 16-23 martie, încălzirea va continua în regiunile intracarpatice, mai ales în extremitatea de nord-vest, în timp ce restul țării va înregistra valori apropiate de normal. Precipitațiile vor fi ușor deficitare în vest și nord-vest, iar în celelalte zone se vor încadra în limitele obișnuite.

Între 23 și 30 martie, temperaturile medii vor fi ușor peste normal în regiunile nordice, iar în restul țării valorile termice se vor situa în limite climatologice normale. Cantitatea de precipitații va fi apropiată de media perioadei.

În ultima săptămână a prognozei, 30 martie – 6 aprilie, meteorologii estimează temperaturi normale pentru această perioadă, iar precipitațiile se vor încadra în limitele obișnuite pentru majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu ploi izolate și ceață mai ales dimineața și noaptea.