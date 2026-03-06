Vremea

Prognoza meteo, 6 martie. Început de weekend cu temperaturi de primăvară. Condiții de ceață în unele zone

Prognoza meteo. Sursa foto: arhiva EVZ
La final de săptămână, vremea se menține caldă în majoritatea regiunilor. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate ziua în estul teritoriului, însă șansele să apară ploi abundente sunt reduse, anunță ANM.

Prognoza meteo, 6 martie. Temperaturi în creștere

Pe parcursul zilei, vântul se va intensifica în Moldova și nordul Dobrogei, cu rafale de 50–65 km/h. Rafale de 60–65 km/h sunt așteptate temporar pe crestele Carpaților de Curbură și Meridionali.

În restul țării, vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor oscila între 7 și 15 grade, iar minimele vor varia între -10 și -8 grade în depresiunile estice ale Transilvaniei și 4–6 grade în Dealurile de Vest. Dimineața și pe timpul nopții se vor semnala condiții de ceață pe arii restrânse.

București: vreme frumoasă și temperaturi blânde

În Capitală, vremea va fi predominant frumoasă și caldă în timpul zilei. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor atinge maxime de 12–13 grade, iar minimele se vor situa între -2 și 1 grad. Dimineațase vor semnala condiții de ceață locală.

Prognoza pe termen lung. Evoluția temperaturilor până la mijlocul lunii martie

Până pe 9 martie, în majoritatea regiunilor se vor înregistra temperaturi peste medie, cu excepția sud-estului, unde valorile se vor apropia de normal. Precipitațiile vor fi mai reduse decât media multianuală la nivel național. Între 9 și 16 martie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, ușor mai ridicate în vest și nord, iar precipitațiile vor rămâne deficitare, menținând solul relativ uscat.

În perioada 16–23 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normal în regiunile intracarpatice, iar în restul țării temperaturile vor fi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale. Ultima săptămână a lunii martie va aduce temperaturi apropiate de normal, posibil ușor mai ridicate în nord și centru, cu precipitații în limite normale.

Vremea de Paște 2026

În București, maximele vor atinge 19–20 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jur de 8–9 grade. Cerul va fi predominant senin, cu înnorări temporare izolate, fără riscuri de ninsoare, oferind condiții bune pentru plimbări și activități în aer liber.

