Prognoza meteo, 5 martie. Temperaturi peste medie și ploi trecătoare în următoarele ore

Pe parcursul zilei de joi, valorile termice vor fi peste mediile multianuale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi slabe, pe arii restrânse, în vest, centru și în extremitatea sudică a teritoriului, potrivit ANM.

Spre seară, precipitațiile vor fi mai probabile în sud-est. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări locale în nordul și centrul Moldovei, în nordul Dobrogei și în zonele montane înalte, în special în Carpații Meridionali, cu rafale de până la 60–70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 8 și 18 grade, iar minimele între -8 și 4 grade. Dimineața și noaptea vor fi condiții de ceață, izolat pe suprafețe mici.

În București, vremea va fi mai caldă decât normalul perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări spre seară, când nu se exclud ploi trecătoare.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile vor oscila între 1–3 grade dimineața și 13–14 grade la prânz. Ceața va fi prezentă mai ales dimineața și noaptea.

Până pe 9 martie, majoritatea regiunilor vor înregistra temperaturi peste medie, cu excepția sud-estului, unde valorile se vor apropia de normal. Cantitatea de precipitații va fi mai redusă decât media multianuală în întreaga țară.

Între 9 și 16 martie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, ușor mai ridicate în vest și nord. Precipitațiile vor rămâne deficitare, menținând solul relativ uscat în majoritatea regiunilor.

În perioada 16–23 martie, valorile termice vor fi mai ridicate decât normal în regiunile intracarpatice, restul țării înregistrând temperaturi apropiate de mediile climatologice. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale. Ultima săptămână a lunii martie va aduce temperaturi apropiate de normal, posibil ușor mai ridicate în nord și centru, cu precipitații în limite normale.

Vremea de Paște 2026

În București, temperaturile maxime vor ajunge la 19–20 de grade, iar minimele nocturne vor fi în jur de 8–9 grade. Cerul va fi predominant senin, cu posibile înnorări temporare, fără riscuri de ninsoare, oferind condiții bune pentru plimbări și activități în aer liber.