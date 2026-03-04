Din punct de vedere calendaristic, primăvara este deja prezentă, însă temperaturile rămân moderate în majoritatea zonelor. Potrivit meteorologilor de la Accuweather, în luna martie 2026, doar în trei orașe din sudul și sud-vestul țării se vor înregistra valori mai ridicate: Calafat, Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu.

În Calafat, maximele vor ajunge la 21 de grade pe 27 martie și la aproximativ 20 de grade pe 28 martie. Restul lunii va fi marcat de temperaturi diurne cuprinse între 10 și 18 grade, iar nopțile vor rămâne reci, apropiindu-se în unele zile de pragul înghețului.

Situația este similară în Drobeta-Turnu Severin și Giurgiu, unde proximitatea Dunării favorizează temperaturi mai ridicate decât media națională.

În majoritatea celorlalte localități, primăvara va debuta cu maxime de 8-14 grade în prima parte a lunii, crescând spre 18-19 grade în a doua jumătate, fără să atingă pragul de 20 de grade.

Meteorologii avertizează că prognozele pe termen mediu și lung pot suferi modificări, însă tendința generală este de încălzire în ultimele zile ale lunii, mai ales în sudul extrem al României.

Accuweather, companie americană fondată în 1962 de Joel N. Myers, oferă servicii de prognoză meteo la nivel global. Cu sediul principal în Ferguson Township, Pennsylvania, și birouri în orașe precum Manhattan, Tokyo sau Montreal, Accuweather este recunoscută pentru datele sale meteo detaliate, utilizate atât de public, cât și de companii comerciale.

Pentru Paștele ortodox, care va fi sărbătorit pe 12 aprilie, meteorologii anunță condiții meteorologice favorabile. În București, maximele vor ajunge la 19–20 de grade, iar temperaturile nocturne vor fi în jur de 8–9 grade.

Cerul va fi, în general, senin, cu înnorări trecătoare, fără riscul de ninsoare, oferind un cadru prielnic pentru plimbări și activități în aer liber.