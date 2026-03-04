Vremea

Prognoza meteo, 4 martie. Zi cu temperaturi de primăvară și ploi slabe

Prognoza meteo, 4 martie. Zi cu temperaturi de primăvară și ploi slabe
Vremea va fi în general frumoasă și mai caldă decât ar fi normal pentru această perioadă. Pe parcursul zilei de 4 martie, cerul va fi variabil, cu înnorări seara în vest și nord-vest, unde izolat vor fi posibile ploi slabe, potrivit ANM.

Prognoza meteo, 4 martie. Cum va fi vremea în țară

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperaturile maxime se vor încadra între 6 și 16 grade, în timp ce minimele vor fi cuprinse între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest.

În primele ore ale zilei, în zonele centrale, sudice și estice vor fi condiții de ceață.

București: cer variabil și temperaturi blânde

În Capitală, vremea va fi plăcută, cu cer variabil și condiții pentru nori joși sau ceață dimineața.

Vântul va sufla slab, iar temperatura maximă va atinge aproximativ 12 grade, în timp ce minima nocturnă va fi de 1–2 grade, ușor mai scăzută în zonele preorășenești.

Prognoza pentru luna martie

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, pe parcursul lunii martie, temperaturile se vor menține apropiate de valorile normale, ușor mai ridicate în prima parte a lunii. Cantitatea de precipitații va fi redusă, mai ales în primele săptămâni.

Până pe 9 martie, majoritatea regiunilor vor avea temperaturi mai ridicate decât media perioadei, cu excepția sud-estului, unde valorile se vor situa aproape de normal. Precipitațiile vor fi mai reduse decât media multianuală în întreaga țară.

Între 9 și 16 martie, temperaturile medii vor fi apropiate de normal, ușor mai ridicate în vest și nord, iar precipitațiile vor rămâne deficitare. În săptămâna 16–23 martie, temperaturile vor fi mai ridicate decât normal în regiunile intracarpatice, restul țării având valori apropiate de mediile climatologice, iar cantitățile de precipitații vor fi normale. Ultima săptămână a lunii va aduce valori termice apropiate de normal, posibil ușor mai ridicate în nord și centru, cu precipitații în general în limite normale.

Vremea de Paște 2026

Pentru Paștele ortodox, sărbătorit pe 12 aprilie, prognozele indică condiții favorabile. În București, temperaturile maxime vor atinge 19–20 de grade, iar minimele nocturne se vor situa în jur de 8–9 grade. Cerul va fi predominant senin, cu posibile înnorări temporare, fără ninsoare, oferind condiții bune pentru plimbări și activități în aer liber.

Vremea în următoarele săptămâni se anunță blândă, cu temperaturi apropiate de normal sau ușor mai ridicate și precipitații moderate, pregătind terenul pentru o primăvară timpurie.

