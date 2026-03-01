ANM anunță încălzire accentuată. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie

Vremea intră într-un proces de încălzire la început de martie, potrivit celor mai recente date din prognoza meteo publicată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

După un final de februarie cu temperaturi scăzute în anumite regiuni, valorile termice sunt în creștere în majoritatea zonelor țării, iar meteorologii anunță o săptămână cu temperaturi peste mediile climatologice specifice perioadei, în special în vest, centru și sud.

Potrivit informațiilor publicate de RomaniaTV.net, începutul lunii martie aduce o vreme mai caldă decât în mod obișnuit, cu maxime ce pot ajunge până la 17 grade Celsius în anumite regiuni.

La noapte, în sud și est vor fi înnorări și local ceață, asociată izolat cu depunere de chiciură, iar în rest cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab până la moderat.

Temperaturile minime se vor situa între -8 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade în Dealurile de Vest.

În Capitală, cerul va avea înnorări temporare, iar mai ales în primele ore ale zilei va fi ceață. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între -1 și 2 grade.

În regiunile intracarpatice și în zonele de deal și de munte, vremea va fi caldă pentru începutul lunii martie, iar în restul țării valorile termice vor fi în creștere față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Cerul va fi temporar noros, iar noaptea, în nord-est, pe arii restrânse, sunt posibile ploi slabe.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 6 și 16 grade, iar cele minime între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 5 grade în Dealurile de Vest. Ceața va fi prezentă în prima parte a zilei, local în sud și est și izolat în alte regiuni.

În București, valorile termice vor fi în creștere, cu o maximă de 8–11 grade și o minimă de -1–2 grade.

Marți, vremea va fi în general frumoasă, iar valorile termice se vor situa peste normele specifice perioadei în toate regiunile. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în centrul, estul și sud-estul țării, unde izolat pot apărea ploi slabe.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în Moldova și pe arii restrânse în Dobrogea, unde vitezele pot atinge 35–45 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali și a Carpaților de Curbură, rafalele pot ajunge la 60–70 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 7–8 grade în nordul Moldovei și 17 grade în Banat, Crișana și vestul Olteniei. Minimele vor fi cuprinse, în general, între -6 și 4 grade. Dimineața și noaptea, pe arii restrânse, se va semnala ceață.

În Capitală, maxima va atinge 12–14 grade, iar minima va fi de 0–2 grade.

Miercuri, vremea va fi în general frumoasă și caldă pentru această dată, chiar deosebit de caldă în jumătatea vestică a teritoriului.

Temperaturile maxime se vor situa, în general, între 7 și 16 grade, iar cele minime între -6 grade în depresiunile Carpaților Orientali și 6 grade în Dealurile de Vest.

Joi, valorile termice se vor menține peste normalul climatologic al primei decade de martie în cea mai mare parte a țării. Maximele vor fi cuprinse între 9 și 17 grade, iar minimele între -5 și 5 grade. Probabilitatea pentru precipitații va rămâne redusă.

Pentru intervalul de vineri până duminică, meteorologii anunță o ușoară scădere a temperaturilor în jumătatea estică a teritoriului, unde valorile se vor apropia de normalul climatologic al perioadei.

În restul țării, vremea se va menține caldă pentru această perioadă, iar pe alocuri vor fi posibile precipitații slabe, cu o probabilitate mai mare în regiunile estice și sud-estice.