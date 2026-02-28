Vreme cu extreme în martie. ANM anunță posibile ninsori în București, la jumătatea lunii

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru luna martie. Începutul lunii martie aduce în România o perioadă cu vreme mai caldă decât în mod obișnuit și cu foarte puține precipitații.

Meteorologii au anunțat că, până în jurul datei de 9 martie, vremea va fi în general stabilă. Presiunea atmosferică se menține ridicată, ceea ce înseamnă multe zile cu soare și șanse reduse de ploaie. Dacă vor apărea precipitații, acestea vor fi slabe – ploi trecătoare în zonele joase și, la munte, precipitații mixte.

Din punct de vedere termic, valorile vor fi mai mari decât media perioadei. Temperaturile maxime se vor încadra, în cele mai multe regiuni, între 10 și 17 grade Celsius. Minimele nocturne vor coborî, în general, între -6 și 4 grade, cu valori mai scăzute în depresiunile din estul Transilvaniei și la munte. În intervalul 6–8 martie este posibilă o ușoară răcire, însă de scurtă durată.

Și în București, vremea va fi călduroasă la începutul lunii martie, cu maxime de până la 16 grade. Totuși, la mijlocul lunii sunt posibile episoade de ninsoare. Pe 12, 13 și 22 martie vor fi temperaturi extrem de scăzute în Capitală.

Estimările pe termen mediu arată că, până la jumătatea lunii martie, temperaturile se vor menține peste normal, iar cantitățile de precipitații vor rămâne reduse. În schimb, în perioada 16–30 martie, valorile termice și regimul pluviometric ar putea reveni spre normalul perioadei.

Această schimbare ar putea fi determinată de apariția unor sisteme ciclonice și de pătrunderi de aer rece din nordul Europei. Meteorologii avertizează că fenomenele severe – cum ar fi ploi abundente, vânt puternic, ninsori sau răciri bruște – pot fi prognozate cu exactitate doar cu câteva zile înainte.

Tot în această perioadă de tranziție pot apărea riscuri specifice, precum avalanșe la munte, mai ales acolo unde s-a acumulat un strat consistent de zăpadă, sau inundații, în situația în care încălzirea vremii coincide cu ploi importante.

Meteorologii au explicat că martie este, prin natura ei, o lună schimbătoare. Fiind la granița dintre iarnă și primăvară, poate aduce atât zile reci și umede, cât și perioade neobișnuit de calde.

Un exemplu elocvent este anul 1952, când pe 9 martie s-au înregistrat -31,4 grade Celsius la Întorsura Buzăului, iar pe 30 martie, la Odobești, temperatura a urcat până la 32,8 grade Celsius – un record absolut pentru această lună.

În mod obișnuit, mediile lunare din martie depășesc 0 grade în cea mai mare parte a țării și ajung la 5–6 grade în zonele de câmpie. În regiunile montane înalte, valorile rămân negative. Cantitățile medii de precipitații sunt mai mari decât în februarie, iar la munte pot depăși 100 l/mp.

Recorduri meteo în luna martie

De-a lungul timpului, au fost înregistrate mai multe recorduri de temperatură în prima decadă a lunii martie: 27,6 grade la Jurilovca (1940), 27,5 grade la Bechet și Focșani (2002) sau 27,3 grade la Gurahonț (1975).

Cea mai caldă lună martie din evidențele meteorologice a fost în 1990, iar cea mai rece în 1987. În ceea ce privește precipitațiile, anul 1972 a adus cea mai secetoasă lună martie, în timp ce 1962 a fost cea mai ploioasă.